האו"ם עדכן: מעל 150 אלף נהרגו במלחמה בסודן, ועשרות אלפים נעדרים. 14 מיליון פליטים נמלטו מבתיהם. בית הדין בהאג חוקר טבח המוני

מספר ההרוגים במלחמה בסודן ממשיך לזנק כלפי מעלה, וחוצה מספרים בלתי נתפסים. בעוד שהאו"ם עוסק בישראל, בסודן זוהו רשמית כ-150 אלף הרוגים מאז תחילת המלחמה, עם עשרות אלפי נעדרים החשודים כמתים, ומעל ל-14 מיליון פליטים.

המלחמה בסודן, שנמשכת כבר למעלה משנתיים, מתנהלת בין הכוחות המזוינים של סודן (SAF) לבין כוחות התמיכה המהירה (RSF) — ארגון פרה־צבאי שהפך לאחת הקבוצות האכזריות באזור. לפי נתוני האו"ם, מדובר באחת מהקטסטרופות ההומניטריות הקשות ביותר של המאה ה־21, עם שיעורי תמותה וזוועות שהולכים ומתגברים מדי חודש.

במקביל, התובע בבית הדין הפלילי הבין־לאומי בהאג הודיע השבוע כי נאספים ממצאים ועדויות למעשי רצח עם, אונס המוני ופשעי מלחמה בעיר אל-פשיר שבמערב דארפור. עדים מתארים טבח בקנה מידה עצום שבוצע באוכלוסייה אזרחית, לעיתים באכזריות בלתי נתפסת.

למרות ההיקף האדיר של ההרג והחורבן, התגובה הבין־לאומית נותרת מוגבלת וחלשה. מועצת הביטחון של האו"ם לא הצליחה לגבש צעדים אופרטיביים משמעותיים לעצירת האלימות, בעוד מדינות המערב עסוקות במשברים אחרים. האו"ם עצמו הודה כי כמעט מחצית מאוכלוסיית סודן נמצאת כעת תחת איום ישיר של רעב, מחלות וחוסר גישה למים.

על פי מספר דיווחים, קיים תסכול רב במסדרונות האו"ם, במיוחד בקרב המדינות האפריקאיות על הדגש המופרז ששם מזכ"ל האו"ם גוטיירז על המזרח התיכון, בעוד עשרות אלפים נטבחים כל שבוע בסכסכוך בסודן.