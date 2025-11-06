פאנל הפטריוטים אמור לתת מקום גם לאנשי שמאל, אך למרות ההצעה הנדיבה לה זכה פעיל השמאל הידוע, הוא סירב להופיע בתוכנית הנצפית של ערוץ 14. מדוע בחר לעשות זאת?

"הפטריוטים" בערוץ 14 היא תכנית הטלוויזיה הנצפית ביותר של הערוץ, ופאנל הטלוויזיוני הפופולרי ויש גם אנשי שמאל – ביניהם גיא מרוז. הוא אינו היחידי שקיבל הצעה להשתתף בתוכנית הטלוויזיה הנצפית של ערוץ 14, והיום (חמישי) חושף איש השמאל יריב אופנהיימר כי הוזמן להשתתף בפאנל.

אופנהיימר שיתף בחשבון הפייסבוק שלו כי למרות שהוצע לו תגמול כספי עבור הופעותיו בתוכנית, הוא החליט לוותר על ההצעה. כך כתב אופנהיימר: "לפני שנה ומשהו הציעו לי אנשי ערוץ 14 להופיע בפטריוטים. "נעשה אותך כוכב" וגם תגמול כספי".

"אני יודע שאני לא 'שמאלן מחמד' ושעליי לא ידרכו שם. לכן התלבטתי, בכל זאת קהל גדול ובמה ניצפית. אבל אני לא רוצה להיות חלק מתוכניות שאני מייחל לה רייטינג אפס. אני לא מעוניין להיות חלק מקבוצה שאני רוצה שתפסיד ותיעלם מהנוף התקשורתי. אני לא רוצה לשתף פעולה עם מכונת ההשתקה והרעל שהורסת פה כל זכר לאנושיות בסיסית".

לבסוף כתב אופנהיימר: "סרבתי. לתשומת לב 'נציגי השמאל' שמוצאים שם את מקומם".

(מתוך חשבון הפייסבוק של יריב אופנהיימר)