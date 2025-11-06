נתניהו שוב מורח את החרדים? לו"ז ועדת חוץ וביטחון בראשות ח״כ בועז ביסמוט לשבוע הבא פורסם והוא לא כולל את חוק הגיוס

נתניהו שוב מורח את החרדים? סדר היום לוועדת החוץ והביטחון בראשות ח״כ בועז ביסמוט לשבוע הבא פורסם היום (חמישי), ומה שבולט הוא היעדרם של דיונים העוסקים בחוק הגיוס.

ביום שני יתקיימו שני דיונים, אחד בנושא הצורך בסיוע מערכתי דחוף להלומות קרב לבקשתה של ח"כ מרב בן ארי, והשני בנושא עתיד ביטחון תושבי העוטף ברקע שלב ב' של ההסכם ברצועת עזה (ישיבה פתוחה ואחר כך חסויה).

ביום שלישי יתקיימו שלושה דיונים: בנושא הצגת דו"ח הכשרות מפקדים בצבא היבשה הלוחם של ח"כ עמית הלוי, ישיבה חסויה ומשותפת עם ועדת החוקה בנושא סוגיית אישור הצנזור לשידור הסרטון משדה תימן, ובנוסף יתקיים דיון מעקב בנושא חוקי אונר"א – בקשה של ח"כ יוליה מלינובסקי. כאמור, כרגע חוק הגיוס אינו נמצא בלו"ז הדיונים של הוועדה.

אמש פורסם כי מפלגת הציונות הדתית הודיעה על רקע המשך העימות של סמוטריץ' ויו"ר ועדת הכספים מילביצקי כי תחרים את הצבעות הקואליציה עד שיאשרו את החוק שלה להטבות מס למילואימניקים. לדבריהם, "על רקע סירובה של הליכוד לקדם את הצעת החוק של שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, למתן הטבות מס למילואימניקים, סיעת הציונות הדתית לא תצביע עם הקואליציה עד לאישור חוק הטבות מס למילואימניקים בקריאה שניה ושלישית."