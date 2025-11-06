כתבת החוץ של ערוץ 14, שמשמשת גם שליחה לארצות הברית, ליבי אלון בת ה-32, התראיינה ושיתפה כי היא מקבלת לא מעט הצעות לשידוך. כך היא מתמודדת עם מבול הפניות

כתבת החוץ של ערוץ 14, שמשמשת גם שליחה לארצות הברית, ליבי אלון בת ה-32, התראיינה ושיתפה כי היא מקבלת לא מעט הצעות לשידוך לאחר שינון מגל פרסם אותה בחשבון ה-X שלו.

בציוץ שפרסם מגל בקיץ האחרון, הוא פרסם תמונה של אלון וכתב שהיא פנויה להצעות: "זאת ליבי אלון, השליחה שלנו לוושינגטון. היא גם יפה מאוד וגם חכמה וגם מצחיקה ואם אתה בחור טוב, ברמה, רציני, עם הומור, אז יש לך סיכוי איתה. מי זיכה ירוויח. אפשר לשלוח לה הודעה בטוויטר/אינסטה/פייסבוק".

טל מאיר שיתפה בשידור: "אנחנו מקבלים המון פניות של חתנים פוטנציאלים לליבי אלון". אלון הגיבה ואמרה כי זה קרה בזכות הציוץ של מגיש הפטריוטים: "מאז הפוסט של ינון מגל בכל מקום שאני הולכת מזכירים לי את הקטע הזה, זה הזוי".

אלון הוסיפה כי בעקבות הפניות הרבות, גם אמא שלה נהייתה מעורבת בנושא השידוך, ובעקבות זה אלון הביאה לאולפן שלט שבו כתבה: "אמא, רדי ממני".

לאחר מכן הוסיפה כתבת החוץ שהכל נעשה בהומור: "אני מאוד אוהבת את אמא שלי, מאוד דואגת ואין על אמא בעולם. בסוף זה לא תלוי באמא שלי זה תלוי בו (הקב"ה)".

עוד באותו נושא מי יעצור אותם? הצמד החדש של ערוץ 14 עושה פלאים 09:45 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

נזכיר כי אלון הצטרפה בשנת 2023 לערוץ 14. בשנת 2024 הייתה שליחת הערוץ לארצות הברית לסיקור מערכת הבחירות לנשיאות. בנובמבר באותה השנה התמנתה לכתבת ושליחת הערוץ לענייני ארצות הברית.