שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הנחה להפוך את השטח הצמוד לגבול ישראל-מצרים לשטח צבאי סגור ולשנות את הוראות הפתיחה באש: "אנחנו מכריזים מלחמה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (חמישי) כי הנחה אמש את צה"ל להפוך את השטח הצמוד לגבול ישראל-מצרים לשטח צבאי סגור ולשנות בהתאם את הוראות הפתיחה באש. השר סיכם עם ראש השב"כ דוד זיני כי יפעלו להגדרת איום הברחות האמל"ח עם רחפנים כאיום טרור: "אנחנו מכריזים מלחמה – כל מי שיחדור לשטח האסור ייפגע"

בדיון החירום אותו כינס שר הביטחון השתתפו בהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי ונציגי משרד הביטחון, צה"ל, שב"כ, מל"ל ומשטרת ישראל. בתום הדיון שר הביטחון הנחה את צה"ל להפוך את השטח הצמוד לגבול לשטח צבאי סגור ולהתאים את הוראות הפתיחה באש כדי לפגוע בכל גורם בלתי מורשה שיחדור לשטח האסור כדי לפגוע במפעילי ומבריחי הרחפנים.

עוד סוכם כי מפא"ת במשרד הביטחון יקדם פיתוח פתרונות טכנולוגיים בשיתוף פעולה עם חיל האוויר ובנוסף, המל"ל יסייע בשורת נושאים כמו חובת רישוי ותיקוני חקיקה בנושא שימוש, רכישה ואחזקת רחפנים. במקביל, שר הביטחון סיכם עם ראש השב"כ, אלוף (מיל') דוד זיני, כי השב"כ יפעל להגדרת נושא איום הברחות האמל"ח באמצעות הרחפנים בגבול ישראל מצרים, כאיום טרור – הגדרה שתסייע לגופי הביטחון להפעיל כלים מתאימים למלחמה באיום.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "כינסתי אתכם כאן כדי להכריז מלחמה על הברחות הרחפנים בגבול ישראל-מצרים. במלחמה כמו במלחמה – המצב הקיים מסוכן לביטחון המדינה ולא יכול להימשך. הברחות הנשק באמצעות רחפנים הם חלק מהמלחמה בעזה ומיועדות לחמש את אויבינו – ויש לנקוט בכל האמצעים כדי להפסיק אותן".

"כמו שיצרנו הרתעה מול החיזבאללה בלבנון בנושא כטב"מים וירי על יישובים, גם כאן יש לייצר הרתעה ולהבהיר למי שעוסקים בהברחות שכללי המשחק משתנים – והם ישלמו מחיר כבד מאוד אם לא יחדלו לעסוק בזה".

סגן השר אלמוג כהן הגיב: "אני מודה לראש הממשלה ומברך את שר הביטחון והרמטכ״ל על ההחלטה שענתה על דרישתי כי השטח באזור גבול מצרים יוכרז כשטח צבאי סגור ויתן מענה למלחמה בהברחות האמל״ח, שהוגברו משמעותית עד כדי סכנה אסטרטגית על בטחון מדינת ישראל".

"הקונספציה נופצה ב 07.10 אצל רבים ואני שמח כי התעוררנו גם בנושא החשוב מאין כמוהו הזה- לא נקום בבוקר בהיר לצבא חמוש על ערינו וילדינו".