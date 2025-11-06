חמאס הודיע כי משלחת בכירים נפגשה עם המודיעין הטורקי לדון בהפסקת אש. נרשמה דרישה לעצור “הפרות ישראליות”, אך אין התקדמות בשחרור מחבלי המנהרות ברפיח.

ארגון הטרור חמאס הודיע כי משלחת משא ומתן נוספת של בכירי הארגון, נפגשה עם בכירי המודיעין הטורקיי כחלק מהמשך דיאלוג בנושא הפסקת הלחימה. חמאס דרש "לעצור את ההפרות הישראליות", אין התקדמות בנושא המחבלים במנהרות רפיח.

הבוקר הודיע חמאס כי משלחת מטעמו קיימה דיון נרחב בנוגע להסכם הפסקת אש בעזה — עם ראש המודיעין הטורקי איברהים קאלין. בראש המשלחת עמד ח’ליל אל־חיה, אשר מתואר כ„מנהיג חמאס בעזה“ אף כי הוא שוהה בחו״ל.

על-פי חמאס, אל-חיה דרש כי הגורמים הבינלאומיים והמתווכים יפעילו לחץ על הצד הישראלי כדי „לעצור את ההפרות הישראליות נגד אסירים פלסטיניים בבתי הכלא“.

למרות המפגש והידיעות על המשא ומתן, אין כיום אינדיקציה ברורה שהושגה התקדמות בנושא מחבלי המנהרות באזור רפיח, אשר נחשבים לאחת מנקודות המחלוקת המרכזיות בין חמאס, ישראל והמתווכות.