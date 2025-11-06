כתב הטכנולוגיה של חדשות 12, איתמר מינמר, עבר תאונת דרכים כאשר רכב על האופנוע שלו. הוא נפצע באורח קל אך כלי התחבורה שלו ספג פגיעה קשה

כתב הטכנולוגיה של חדשות 12, איתמר מינמר, עבר במהלך הלילה (רביעי) תאונת דרכים כאשר רכב על האופנוע שלו. בסדרת התמונות שהעלה לסטורי בחשבון האינסטגרם שלו, חשף מינמר כי נפצע בלסת בעקבות התאונה ונאלץ להתפנות לטיפול בבית חולים.

בסטורי שהעלה מינמר הוא כתב: "הדבקה של חתך, קצת כאב בלסת. אני אהיה בסדר. תודה לדואגים". מינמר פרסם גם תמונות של האופנוע, שנראה כי ספג פגיעה לא קלה. בהתכתבות עם המוסך שלו, אותו מינמר פרסם גם, כתב לו אחד העובדים: "יש לך ביטוח מקיף? יש פה נזק רציני".

מינמר שיתף גם את ההתכתבות עם הגיס שלו, שכתב לו בהומור, כי הוא מקווה שלא נגרם נזק לפנים שלו: "מקווה שהפרצוף בסדר, אלוהים יודע שלא שומרים אותך שם בשביל האינטלקט".

לאחרונה פרסם מינמר בחדשות 12 סדרת כתבות על תרומתה של הבינה המלאכותית לעולם התעסוקה, ועד כמה היא הולכת להשתלט על חיינו ועל העבודות שלנו.