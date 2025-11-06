במהלך דיון בכנסת סיפר דוד, אחד מהלומי הקרב, כי תור שחיכה לו מעל לחצי שנה בוטל: ״העובדת הסוציאלית אפילו לא התקשרה לקבוע תור חדש"

בדיון שהתקיים אמש (רביעי) בכנסת סיפר הלום קרב, כי אחרי המקרה הקשה ביום שישי שעבר, בו שוטר הצית את עצמו מחוץ לביתה של ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, הודיעו באגף השיקום בעקבות דיון שהתקיים אתמול כי התורים ביום שני מבוטלים: "ביטלו את התור שחיכתי לו חצי שני במסרון".

אתמול בוועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ מיכל וולדיגר, דנו בנושא ביטוחי חיים לפצועי צה"ל והלומי קרב. במהלך הדיון סיפר דוד, אחד מהלומי הקרב, כי תור שחיכה לו מעל לחצי שנה בוטל: "ביטלו לי במסרון. העובדת הסוציאלית אפילו לא התקשרה לקבוע תור חדש".

"אומרים שיצא לנו שם של 'אתם באים ועושים פוגרומים' – אבל זה כי אנחנו כבר אובדי עצות" אמר דוד, והוסיף בציניות כלפי נציג אגף השיקום בדיון: "אני מתנצל, כנראה אנחנו אשמים".

יו״ר הוועדה, ח״כ מיכל וולדיגר אמרה בתגובה לדבריו: "ככל שזה נכון מה שאתה מספר, זו ענישה קולקטיבית", והמשיכה: "השוטר עשה מעשה איום ונורא. הוא קיבל את העונש – הוא סובל, משפחתו סובלת. אבל להעניש את כולם?!זה לא הגיוני".