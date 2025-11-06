מורה במזרח ירושלים תועד חונק תלמיד מפיל אותו לרצפה וגורם לו לחבלה ביד. המורה נעצר והיום ויובא בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו

מורה במזרח ירושלים תועד תוקף תלמיד חונק אותו ומפיל אותו לרצפה וגורם לו לחבלה ביד. המורה נעצר והיום (חמישי) יובא בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מורה מכה תלמיד | צילום: דוברות המשטרה

המורה תושב מזרח העיר, שמשמש כמורה בבית ספר בשכונת עיסאוויה, נעצר בחשד כי נקט באלימות חמורה כלפי תלמיד בן 13 במהלך יום הלימודים. על פי החשד, במהלך שיעור בכיתה, השליך התלמיד עיפרון לעבר המורה. בעקבות כך, המורה הגיב באלימות קשה, אחז בצווארו של התלמיד, חנק אותו, הפילו לרצפה וגרם לו לחבלה של ממש בידו שנשברה כתוצאה מהמקרה.

כאמור, החשוד בשנות ה- 30 לחייו, נעצר על ידי השוטרים והובא לחקירה בתחנת המשטרה. היום, יובא החשוד בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה כל אירוע אלימות, ובפרט כאשר מדובר בעבירות אלימות מצד אנשי חינוך כלפי קטינים, ותמשיך לפעול למיצוי הדין עם המעורבים באירועים מעין אלו".