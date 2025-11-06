עשרות נפגעים, מתוכם אחד פונה במצב בינוני במהלך קטטה שפרצה במהלך חתונה באולם אירועים בבני ברק בין האורחים והמלצרים במקום

אירוע חריג בבני ברק הלילה: באולם האירועים "הדקל" ברחוב עזרא בבני ברק אירעה אמש קטטה המונית במהלך חתונה.

על פי דיווחים שונים, הרקע לקטטה הוא מעבר של מלצרית או מישהי אחרת מצוות האולם בצד של עזרת הגברים ושיחה שקיימה עם אחד המלצרים במקום. הדבר עורר מהומה ואחד הנוכחים במקום ריסס גז מדמיע לכל עבר. כתוצאה מכך נפגעו כמה עשרות מהנוכחים במקום – מקרב החוגגים והמלצרים שהיו ככל הנראה סודנים.

באיחוד הצלה דיווחו תחילה כי במקום היו 40 נפגעים אך בפועל נזקקו לטיפול רפואי כעשרה נפגעים, כשמתוכם פונו שניים לבית חולים – כשאחד במצב בינוני עם כוויות בכל חלקי גופו.