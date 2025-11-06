דני אבדיה וחבריו לפורטלנד טרייל בליירזס פגשו את אלופת ה-NBA שהגיעה במאזן 0:8, אבדיה הציג נתונים הזויים והוביל את חבריו לקמאבק עצום

דני אבדיה וחבריו לפורטלנד טרייל בליירזס פגשו הבוקר (חמישי) את אלופת ה-NBA אוקלהומה סיטי ת'אנדר שהגיעה במאזן 0:8. הכוכב הישראלי נגע בטריפל דאבל, שוב היה הקלע המוביל והחזיר את קבוצתו מפיגור 22 דרך להנחיל לאלופה הפסד ראשון העונה.

אבדיה בסיום הרבע השלישי היה על, 1 מ-12 מהשדה, אך עם 13 מ-14 מהקו. אך ברבע האחרון החטוף להט גם מהשדה עם 4/5 ועלה ל-15 מ-16 מהקו. הכוכב נגע בטריפל דאבל כשהוסיף עשרה ריבואנדים ושמונה אסיסיטים לצד 26 נקודות.

על הבאזר במהלך האחרון של המשחק כשפורטלנד מובילה בשלוש השופטים שרקו לעבירה של שלוש זריקות על אייזיאה ג'ו, אך אחרי בדיקה תיקנו לשתיים והוסיפו 0.06 שניות לסיום. ג'ו קלע אחת, הת'אנדר והחטיא בכוונה את הריבואנד, הת'נאדר החמיצו גם אותו וספגו הפסד ראשון העונה.

לפני יומיים הפורוורד הישראלי קלע 33 נקודות מול לוס אנג'לס לייקרס במה שהיה שיא עונתי שלו. הוא הוסיף שישה ריבאונדים, שני אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת, מה שלא הספיק מול האורחת, שניצחה 115:123 ללא לוקה דונציץ' ולברון ג'יימס.

בתחילת השבוע דני אבדיה הוביל את חבריו לקאמבק אדיר עם ניצחון דרמטי 107:109 על דנבר וניקולה יוקיץ. הכוכב הישראלי קלע 23 נדקודות הוסיף ארבעה איבואנדים וארבעה אסיסיטים.