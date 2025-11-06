הפיליפינים: לפחות 114 הרוגים 82 פצועים ו-127 נעדרים בעקבות סופת הענק הטייפון קלמאגי שמכה במדינה. נשיא המדינה על מצב אסון לאומי

לפחות 114 הרוגים 82 פצועים ו-127 נעדרים בפיליפינים בעקבות סופת הענק הטייפון קלמאגי שהכתה במדינה. נשיא הפיליפינים פרדיננד מרקוס ג'וניור הכריז היום (חמישי) על מצב אסון לאומי. בסוף השבוע צפוייה סופה נוספת בשם אוואן לפגוע במדינה.

רוב הקורבנות טבעו במי השיטפונות. זרמי בוץ אדירים שטפו מדרונות הרים והציפו ערים שלמות. בתים קטנים נסחפו כליל, ורחובות נותרו מכוסים בשכבה עבה של בוץ. "כמעט 10–12 אזורים ייפגעו – זה אסון לאומי" אמר הנשיא מרקוס לתקשורת: "כמעט 10–12 אזורים ייפגעו. כשיש היקף כזה – זה אסון לאומי".

עוד באותו נושא חשד לפיגוע דריסה: 10 נפצעו באי נופש צרפתי 13:32 | אוריאל בארי 1 0 😀 👏

הטייפון עזב את הפיליפינים הבוקר והוא נע כעת לעבר מרכז וייטנאם, שם תושבים עדיין מתאוששים משיטפונות קטלניים. אך כאמור סופה נוספת בדרך. האי שקיבל את המכה הקשה ביותר הוא סבו, האי המאוכלס ביותר באזור, כששכונות שלמות נמחקו. תושבים חזרו לבתים הרוסים ומצאו רק ערימות בוץ ורכבים הפוכים. "לא הצלחנו להציל כלום. השיטפון לקח אפילו את האורז שלנו", סיפרה תושבת טליסאי.

הממשלה כבר העבירה מאות אלפי מפונים למקלטים מבטון – צעד שהציל חיים לאחר רעידת האדמה הקטלנית שפקדה את צפון סבו לפני חודש.