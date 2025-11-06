מחבל חוסל לאחר שהשליך מטען לעבר כוח צה"ל במהלך פעילות של סיירת צנחנים בכפר אל יאמון שסמוך לג'נין. הכוח כאמור הגיב בירי וחיסל את המחבל

במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) מחבל חוסל לאחר שהשליך מטען לעבר כוח צה"ל במהלך פעילות של סיירת צנחנים בכפר אל יאמון שסמוך לג'נין. הכוח כאמור הגיב בירי וחיסל את המחבל. אין נפגעים לכוחותינו.

אמש חוסל המחבל זיד זכי עבד אלהאדי שהחזיק בשישה חטופים ביניהם בר קופרשטיין ושגב כלפון שחגגו אתמול ברשתות את החיסול. "המחבל דיד זכי עבד אלאהאדי עקל, מחבל שהיה אחראי ישיר לשבי שלנו, לשבי של השישיה חוסל", כתב קופרשטיין באינסטגרם.

"אני ב"ה יצאתי מהגיהנום, הטרול נשלח ישירות לגיהנום. מאושר להיות חזרה בבית. מאושר היום עוד קצת שהרשע הזה כבר לא כאן. בעזרת ה' בקרוב אצל הרשעים כולם". גם שגב כלפון מסר דברים דומים: "״הטרול חוסל היום. הוא לא היה ‘עוד מחבל’, הוא היה הפתח לגיהנום, בבית שלו היה הפיר בו הורדנו למנהרה, המקום שבו החיים שלנו מעל האדמה נגמרו והגענו לתהום שאדם לא אמור להכיר.