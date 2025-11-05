AMAYA היא מסעדת פיין-דיינינג כשרה ומפתיעה במיוחד. השף דודו בן אבו רוקח לכם מנות עונתיות, מקומיות, עסיסיות וכאלו לא תפסיקו לאכול. והאווירה במקום? צרחות!

במסעדה כמו אמאיה לא הייתי הרבה זמן. תנו לי לאמלק לכם, מדובר במסעדת שף עם אווירה משגעת ומעל הכל עם אוכל טעים שמשאיר לך רק רצון לטעום את המנה הבאה.

ועכשיו אחרי שסיכמנו בשורה מה ניתן לומר על המסעדה המופלאה הזו, בואו נצלול לפרטים. עוד מההליכה במדרכה המקבילה למסעדה, ניתן להבחין בנוף המשתנה, עם עיצוב אדריכלי מפואר, אורות עמומים וגרם מדרגות קטן שלוקח אותך מסערת העיר אל סערה אחרת.

מסעדת אמאיה, היא מסעדת פיין-דיינינג כשרה כמובן, בהובלת השף דודו בן אבו, שמציעה חוויית טעמים עונתית, מוקפדת ובלתי שגרתית. בישראל אנו רגילים לשמוע לא מעט על מסעדות ששמות דגש על אוכל מקומי ועונתי, אך מעט מאוד מסעדות יודעות לעשות את זה נכון ומדויק.

לקחת חומרי גלם מקומיים, היא לרוב לא משימה מסובכת, אך להפוך אותם לאוכל כה מופלא – או או, פה כבר נדרשת מיומנות.

ב-AMAYA עושים שימוש בדגה טרייה, ירקות עונתיים, טכניקות של התססה, שימור ובישול איטי, לצד רטבים ותחמיצים שמיוצרים במקום. התפריט נע בין מנות נאות למנות חמות, עשירות ועמוקות בטעמים, תוך הקפדה על שימוש בכל חלקי הדג והירק – מתוך כבוד לחומר הגלם וראייה אקולוגית של המטבח.

אנחנו התיישבנו, לא אחרי שספגנו את אווירת המקום, שירים שמתכתבים באופן מדויק עם ההוויה הישראלית, והמנות החלו לזרום. כפי שאמרנו המומחיות של המקום היא דגים נאים וירקות טריים – כל מה שאדם צריך בחיים בגדול.

התחלנו את הארוחה עם לחם שושנים שהיה מדופדף היטב בחמאה חומה, לצד מטבלים שאני מעדיפה לא לפרט לכם מה יש בהם, כי פשוט תיקחו ביס והמוח שלכם ישלים את הטעם כבר לבד. אוקיי, המנה הבאה היתה לא פחות מאלוהית, בתפריט היא היתה נשמעת תמימה למדי, טרטר טונה, אך זה לא הכין אותנו לטעם המופלא.

המנה מגיעה בצורת 3 או 4 קרקרים דקים ומלוחים כאשר מעליהם מונחת כמות יפה של טונה אדומה, עם איולי צ'ילי מותסס, כוסברה וגלידת יוזו. והטעם? העיף אותנו גבוה. הרעננות שמתפשטת בפה, היא קשה לתיאור, מנה שהיא חובה.

עוד מנה מעולה היא הסשימי דג לבן, חתיכות של דג שנמסות לתוך הפה על מצע סלקים מרעננים עם נענע שלגמרי משלימה את החוויה. עוד לקחנו את מנת הדגל של המקום – 40 שכבות של סלקים, במעין צורת גראטן, בר בלאן של בורשט ושמנת חזרת, שלא תעזו לדלג עליה.

השיפוד לוקוס היה נשמע תמים למדי, אך גם הוא כמו רוב המנות הצליח להפתיע אותנו ביותר. חתיכות שמנמנות ועסיסיות של לוקוס, מונחות על לחם מחבת, מעין פיתה דקה אם יורשה לי, עם טבחה של פלפלים וחצילים וסחוג הל, גם היא כמו חברותיה, היתה מנה מדהימה, טרייה מאוד וטעימה.

במנה הבאה הייתי צריכה לוודא שוב שאנחנו נמצאים במסעדת דגים חלבית כי הטעם שהסטייק טונה בלו פין שנשאר בפי, היה כטעמו של סטייק בשר, אך רך ונימוח בפה. מדובר בטונה צרובה בשכבה החיצונית שלה, כאשר החלק הפנימי שלה נותר ורוד ויפיפה, עם צ'פס שאלוט ועוד דברים טובים.

להשלמת החוויה קינחו בשני קינוחים מעולים, שוקולד לוז, טוויל שוקולד קרמל, קרמו שוקולד פרלינה, עוגיית פאדג' שוקולד ואגוזי לוז, שנטי שוקולד חלב וגנאש שוקולד. עוד קינוח שהיה מפתיע בכמה הוא טעים, הוא הטארט דבש מלוח. הצעת אכילה – קחו לכם ביס מהטארט יחד עם הגלידה, יחד עם הטוויל דבש ומעט קראמבל, ואיך אומרים? עופו באוויר.

מאחורי הבר של AMAYA עומדת אותה פילוסופיה שמובילה את המטבח – עונתיות, יצירתיות ושימוש בחומרי גלם לא שגרתיים. תפריט הקוקטיילים נבנה בשיתוף פעולה הדוק בין השף למיקסולוג גבי גרשטור וכולל פרשנויות נועזות וטבעיות לטעמים מקומיים: ג'ין עם עגבניות מזוקקות, אוזו עם קליפות אננס, וויסקי בחמאה חומה עם פופקורן, ועד קוקטייל ללא אלכוהול עם יוזו, תפוחים ירוקים ומי קוקוס. כל קוקטייל הוא נדבך נוסף בחוויה הכוללת – עדינה, הרפתקנית ומחוברת לאדמה.

הקוקטיילים היו רעננים, טעימים ומספקים חוויה מושלמת החל מהאוכל, האווירה ועד לקוקטייל טוב ועסיסי.

כאמור, השף דודו בן אבו, אשר עומד מאחורי הקונספט והתפריט, מביא עמו ניסיון עשיר, יד מדויקת, וחזון קולינרי עכשווי המושפע מהסביבה המקומית, עונות השנה וטכניקות מסורתיות ומודרניות כאחד. את תפריט המסעדה הוא בנה במשך מספר חודשי עבודה בהם עשה ניסויים רבים.

כתובת: המדע 1, רחובות

להזמנות: 0779859373