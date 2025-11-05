סטרוק במכתב לראש הממשלה : "חברי הקבינט לא קיבלו אפשרות להביע עמדה ולהשפיע על סוגיות קריטיות לגבי עתיד רצועת עזה"

השרה למשימות לאומיות של ישראל אורית סטרוק פנתה הערב (רביעי) לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לדון בקבינט שיתכנס מחר על עתיד רצועת עזה והכוח הבינ"ל. השרה כתבה בין היתר: "חברי הקבינט לא קיבלו אפשרות להביע עמדה ולהשפיע על סוגיות קריטיות"

במכתבה כתבה "טיוטת החלטת מועצת הביטחון בנושא עזה נשלחה כבר לאו"ם, ומזכר ההבנות בין ישראל לארה"ב מנוסח בימים אלה אך אף אחד משני המסמכים הללו, שיקבעו את עתיד עזה ואת הסיכוי למימוש מטרות המלחמה, לא הוצג בפני הקבינט ולא בפני הפורום הקבינטי המצומצם"

"'חברי הקבינט לא קיבלו אפשרות להביע עמדה ולהשפיע על סוגיות קריטיות כמו הרכב הכוחות שיכנסו לעזה, סמכויותיהם, מיקום פעילותם, הפיקוח עליהם, משמעות הפירוז, הפסקת שלטון חמאס, הפיקוח על הסיוע והשיקום, מעמד הרשות הפלסטינית ושלבי יישום התכנית". השרה ציינה כי "התנהלות זו סותרת את שהובטח בדיון הקבינט האחרון ואינה הולמת התנהלות קואליציונית תקינה בסוגיות קריטיות מעין אלה".