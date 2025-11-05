המחבל זיד זכי עבד אלהאדי עקל חוסל בשבוע שעבר ב-29 באוקטובר בעקבות הפרות ההסכם של ארגון הטרור חמאס. עקל החזיק בשבי שישה חטופים

המחבל החזיק בשבי את בר קופרשטיין, אוהד בן עמי, מקסים הרקין, אלקנה בוחבוט, שגב כלפון ויוסף-חיים אוחנה אשר נחטפו על ידי ארגון הטרור חמאס לרצועת עזה בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. מצה"ל נמסר כי עקל חוסל במסגרת תקיפות צה"ל נוכח ההפרות הבוטות של ארגון הטרור חמאס בשבוע שעבר.

מוקדם יותר פורסם כי ארגון הטרור חמאס הודיע כי יוחזר הערב בשעה 21:00 חטוף נוסף לידיי ישראל, לאחר שלטענתם גופה אותרה בחיפושים בצפון הרצועה מוקדם יותר היום.