המחבל זיד זכי עבד אלהאדי עקל חוסל בשבוע שעבר ב-29 באוקטובר בעקבות הפרות ההסכם של ארגון הטרור חמאס. עקל היה אחראי להחזקתם בשבי של שישה חטופים.

חיסול המחבל | צילום: דובר צה"ל

המחבל החזיק בשבי את בר קופרשטיין, אוהד בן עמי, מקסים הרקין, אלקנה בוחבוט, שגב כלפון ויוסף-חיים אוחנה אשר נחטפו על ידי ארגון הטרור חמאס לרצועת עזה בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. מצה"ל נמסר כי עקל חוסל במסגרת תקיפות צה"ל נוכח ההפרות הבוטות של ארגון הטרור חמאס בשבוע שעבר.

מוקדם יותר פורסם כי ארגון הטרור חמאס הודיע כי יוחזר הערב בשעה 21:00 חטוף נוסף לידיי ישראל, לאחר שלטענתם גופה אותרה בחיפושים בצפון הרצועה מוקדם יותר היום.

בהודעה שפרסם ארגון הטרור נמסר כי הגופה אותרה היום בשכונת שג'אעיה שבמזרח העיר עזה, לאחר פעולות חיפוש שבוצעו באזור ההרוס. לפי חמאס, הגופה אותרה ותועבר לידיי הצלב האדום ומשם לישראל.