המחבל זיד זכי עבד אלהאדי עקל חוסל בשבוע שעבר ב-29 באוקטובר בעקבות הפרות ההסכם של ארגון הטרור חמאס. עקל היה אחראי להחזקתם בשבי של שישה חטופים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
המחבל החזיק בשבי את בר קופרשטיין, אוהד בן עמי, מקסים הרקין, אלקנה בוחבוט, שגב כלפון ויוסף-חיים אוחנה אשר נחטפו על ידי ארגון הטרור חמאס לרצועת עזה בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. מצה"ל נמסר כי עקל חוסל במסגרת תקיפות צה"ל נוכח ההפרות הבוטות של ארגון הטרור חמאס בשבוע שעבר.
מוקדם יותר פורסם כי ארגון הטרור חמאס הודיע כי יוחזר הערב בשעה 21:00 חטוף נוסף לידיי ישראל, לאחר שלטענתם גופה אותרה בחיפושים בצפון הרצועה מוקדם יותר היום.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים