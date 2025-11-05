הרמטכ"ל אייל זמיר קיים דיון עם בכירי מערכת הביטחון בנושא איום הרחפנים בגבול המערבי, והדגיש את הצורך בהיערכות משותפת ובפיתוח יכולות מבצעיות חדשות

הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, קיים היום (ד') דיון ייעודי בנושא איום הרחפנים בגבול המערבי, בהשתתפות סגן הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים, מפקד פיקוד הדרום, נציגי שב"כ ומשטרת ישראל.

הדיון התקיים בהובלת אגף המבצעים ובמסגרת תהליך חשיבה רב־ארגוני שנועד לגבש תפיסה מתכללת להתמודדות עם האיום ההולך ומתרחב של הרחפנים.

במהלך הדיון, הרמטכ"ל הדגיש כי בראייתו מדובר לא רק באיום פלילי, אלא באיום ביטחוני משמעותי בעל פוטנציאל פח"עי (פיגוע חבלני עוין). הוא הורה להעמיק את המענה המבצעי, לפתח יכולות חדשות בתחום ולהתאים את ההיערכות הצה"לית להתמודדות עם האיום.

זמיר הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין צה"ל, משטרת ישראל והשב"כ, וקרא להקים מנגנון קבוע לתיאום מבצעי ולשיתוף פעולה בין כלל הגופים העוסקים בתחום.