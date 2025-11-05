19:52

ירידה בטמפ' ומעונן; לקראת גל חום נוסף: תחזית מזג אוויר

19:48

"מתנהגת כמו אחרון המאפיונרים": כיפות ברזל על סערת הפצ"רית

19:41

סטרוק נגד נתניהו: "הקבינט לא קיבל אפשרות להביע עמדה על עזה"

19:29

צה"ל חיסל את המחבל שהחזיק בששת החטופים. צפו

19:18

הרמטכ"ל אייל זמיר בהתרעה חריגה: "איום בטחוני משמעותי"

19:13

נתניהו מברך את הנשיא טראמפ: "שנה לזכייה ההיסטורית"

18:55

דרמה בעזה: 200 המחבלים ברפיח מחזיקים בהדר גולדין

18:48

סיבוב פרסה של לפיד: "לא נהיה חלק מההסכמים בהסתדרות הציונית"

18:34

משפחתו של החלל החטוף שהובא למנוחות: "אסור לחזור לימי השיסוי"

18:24

מכה לממדאני: הבכיר היהודי התפטר בעקבות ניצחונו בבחירות

18:21

ישראל הנחיתה מכה משמעותית על חיזבאללה

18:06

ההצעה של גנץ לדון על רפורמה משפטית בהסכמה עברה בכנסת

17:40

ינון מגל: יש אדם אחד שאני אוהב יותר מנתניהו

17:36

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על שרה נתניהו

17:35

בשמי אירופה: חיל האוויר סיים תרגיל משותף עם צבא יוון. צפו

17:24

חמאס מודיע: חטוף נוסף יוחזר הערב לישראל

17:16

אחרי שמעצרו גרם להפגנת הענק: העריק החרדי שוחרר מהכלא

17:01

"קו חם לדיווח": היוזמה של הארגון היהודי בעקבות ניצחון ממדאני

16:53

פוטין יתערב? האיסלמיסטים בסודן הפילו מטוס מלא רוסים

16:49

שמחת חתן וכלה - גם ליתומים: קרן "עם ישראל חי" מגשימה חלומות תחת החופה

