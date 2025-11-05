ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך היום (רביעי) את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לרגל ציון שנה לבחירתו מחדש לתפקיד.
נתניהו שיתף ברשתות החברתיות הודעת ברכה חגיגית בה כתב: "מזל טוב, נשיא טראמפ, לציון השנה הראשונה מאז זכייתך ההיסטורית לכהונה השנייה בבית הלבן".
בדבריו הוסיף ראש הממשלה:
"מנהיגותך ממשיכה לחזק את הקשר הבלתי ניתן לשבירה בין ישראל לארצות הברית. אני סמוך ובטוח שהשותפות שלנו – שלום מתוך עוצמה – תמשיך לצמוח".
לפני שנה בדיוק, בחמישי לנובמבר 2024, נפתחו רשמית הקלפיות לבחירות לנשיאות ה-47 של ארצות הברית.
בתנופה שהפתיע רבים, סחף טראמפ את הבוחרים בניצחון מוחץ וחזר לבית הלבן לכהונה שנייה והפך להיות מבודדים בהיסטוריה שהשיגו ניצחון דומה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים