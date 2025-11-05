אמו של סמ"ר איתי חן שהובא למנוחות אחרי שגופתו הושבה משבי ארגון הטרור חמאס קראה: "אסור לנו לחזור לימי השיסוי, בואו נחלים"

משפחתו של סמ"ר איתי חן שהובא אתמול (שלישי) למנוחות אחרי שגופתו הושבה משבי ארגון הטרור חמאס הוציאה הודעה לתקשורת. חגית אמו של איתי קראה: "אסור לנו לחזור לימי השיסוי, בואו נחלים, נחזיר את כולם הביתה ונתחיל בתקומה שלנו ושל כל עם ישראל".

רובי חן, אביו של סמ״ר איתי חן הי״ד: "שנתיים של מאבק, שנתיים של לילות ללא שינה, של עצב אינסופי ואי וודאות שניקרה וחצבה בנפשנו, הגיעו לקיצם עם השבתו של איתי בני הביתה. גיבור ישראל, סמל ראשון איתי חן ה' ייקום דמו. איתי נחטף מהטנק ביחד עם סרן דניאל פרץ ז"ל ועם מתן אנגרסט, ייבדל לחיים ארוכים, שחזר אלינו לפני שלושה שבועות.

חמאס מודיע: חטוף נוסף יוחזר הערב לישראל

"חברם הנוסף לצוות פרץ הוא תומר ליבוביץ ז"ל, שנפל גם הוא בשבת הארורה. לא נלחמנו רק על איתי, אלא על כך שלא משאירים אף אחד מאחור. לפיכך, אנחנו לא נחדול ולא נעצור את המאבק. מי שמכיר אותי יודע שלאורך כל הדרך שאלתי רק שאלה אחת- מתי יגיע החטוף האחרון. על כן, אנחנו משפחת חן, נמשיך במאבק עד החטוף האחרון".

חגית חן, אמו של סמ״ר איתי חן הי״ד: "הלב שלי שבור, אין שמחה בלקבל את הילד שלך למנוחת עולמים, אבל יש הקלה ויש מנוחה לנשמה. שלי ושלו. כל משפחות החטופים החללים זכאיות למינימום הזה ממדינת ישראל, קבר לאהוביהם. אסור לנו לחזור לימי השיסוי, בואו נחלים, נחזיר את כולם הביתה ונתחיל בתקומה שלנו ושל כל עם ישראל.

"בואו נמשיך להתאחד, נמשיך להרעיד את הלב, עד שכל חטוף ישוב הביתה, עד שכל החיילים האהובים שלנו יחזרו הביתה. אנו ממשיכים להיאבק עד החטוף האחרון. לא ננוח, לא נשכח ולא נפסיק להיאבק על סגן הדר גולדין גיבור ישראל עד שישוב הביתה. גם רס"ל רן גואילי, מני גודארד, ליאור רודאיף, דרור אור, ג'ושוע מולל וסותטיסאק רינטלאק צריכים לחזור הביתה".