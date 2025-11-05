רוברט טאקר, ראש זרוע הכבאות של ניו יורק ויהודי תומך ישראל, התפטר שעות לאחר ניצחון זוהראן ממדאני האנטי־ציוני לראשות העיר. ההתפטרות נתפסת כסימן למחאה

ראש זרוע הכבאות של ניו יורק, רוברט טאקר, יהודי ותומך ישראל מוצהר, הגיש את התפטרותו שעות ספורות לאחר שנודע על ניצחונו של זוהראן ממדאני בבחירות לראשות העיר. טאקר, שנחשב לדמות מוכרת בקהילה היהודית המקומית ולפילנתרופ ותיק, היה היהודי הבכיר הראשון לעזוב את תפקידו בעקבות חילופי השלטון בעיר.

לפי הדיווח ב־ניו יורק פוסט, טאקר, שמכהן בתפקיד זה כשנה בלבד, הודיע כי יסיים את כהונתו ב־19 בדצמבר. ההתפטרות הוגשה בבוקר שלאחר הבחירות, מיד אחרי שהוכרז ניצחונו של ממדאני — חבר אספה ממחוז קווינס המזוהה בעמדות אנטי־ישראליות.

מקורבים לטאקר מסרו כי מדובר בהחלטה אישית, אך העיתוי החריג עורר הערכות שמדובר בצעד מחאה עקיף נגד המדיניות הצפויה של ממדאני. טאקר עצמו לא התייחס פומבית לנושא ולא הסביר את הסיבות לעזיבתו.

לפני שמונה לתפקידו, טאקר היה איש עסקים ופילנתרופ פעיל, ונחשב מקורב לגורמים יהודיים ולקהילה הישראלית בניו יורק. הוא שימש בעבר כיו"ר הקרן של מחלקת הכבאות בעיר והוביל יוזמות לשיתוף פעולה עם מוסדות יהודיים.