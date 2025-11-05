בהובלת פיקוד הצפון ובסיוע חיל האוויר, חיסל צה"ל היום (ד') את חסין ג׳אבר דיב – מחבל ביחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה, שהיה מעורב בתכנון פעולות טרור נגד ישראל.
מדובר צה"ל נמסר כי דיב קידם מתווי טרור נגד אזרחי ישראל ופעל באופן ישיר להפרת הריבונות הישראלית בגבול הצפון. עוד נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים ולסיכול כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בביטחון המדינה.
על פי נתוני צה"ל, במהלך החודש האחרון בלבד חוסלו כ-20 מחבלים שפעילותם היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.
