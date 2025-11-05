חמישה ימים לפני שהיה אמור להשתחרר ופחות משבוע אחרי הפגנת הענק שנגרמה בגלל מעצרו, העריק החרדי אריאל שמאי שוחרר ממעצר

חמישה ימים לפני שהיה אמור להשתחרר ופחות משבוע אחרי הפגנת הענק שנגרמה בגלל מעצרו, העריק החרדי אריאל שמאי שוחרר היום (רביעי) ממעצרו בכלא 10.

יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני תמך בעריק ואמר לו: "אנחנו נעשה הכל שזה לא יקרה יותר ושלא יעצרו בחורים בעוון לימוד תורה, אני מחזק אותך ומברך אותך, תחזור לתלמודך". זוהי לא הפעם הראשונה בה גפני נפגש איתו, יו"ר דגל התורה ביקר אותו בעבר בכלא 10.

בשבוע שעבר לראשונה מאז שהחל צה"ל באכיפה כנגד העריקים החרדיים: יו"ר דגל התורה משה גפני הגיע לביקור חיזוק אהעריקים העצורים בכלא 10. ביציאתו מהביקור אמר גפני: "ביקרתי עכשיו בחורי ישיבה שנמצאים כאן בכלא… זהו כתם גדול על מדינת ישראל. המציאות הזו לא מתקבלת על הדעת, מדינה דמוקרטית לא עושה דבר כזה". עוד אמר גפני כי כי "אנחנו נעשה הכל בכדי להוציא מהכלא ולהחזיר אותם לישיבה, כבר אי אפשר לעמוד בדבר הזה".