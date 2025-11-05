מדי שנה מסייעת קרן 'עם ישראל חי', בראשות שמואל סקט, לעשרות חתנים וכלות יתומים בהקמת ביתם בישראל עם תמיכה כספית של עשרות אלפי שקלים ; הסיוע כולל חבילה מקיפה של ריהוט, מוצרי חשמל, כלי בית והוצאות החתונה, כשהקרן מלווה את היתומים לאורך כל הדרך, השנה מקדישה הקרן חלק משמעותי מהכנסות הגרלת דירת יוקרה בירושלים בשווי 1,200,000 דולר למטרה זו, כשכרטיס להגרלה עולה 660 שקלים ובמבצע מיוחד ניתן לקבל כרטיס נוסף באותו מחי

מדי שנה עשרות חתנים וכלות יתומים זוכים לתמיכה משמעותית מקרן 'עם ישראל חי' לקראת חתונתם, כאשר הקרן מעניקה סיוע כספי נרחב שמאפשר להם להקים את ביתם בכבוד. הפעילות הענפה של הקרן, בראשות שמואל סקט, כבר סייעה בהקמת מאות בתים חדשים בישראל, עם תרומות שהגיעו לסכומים של מאות אלפי שקלים. "כל יתום ויתומה שמגיעים אלינו הם כמו הילדים שלנו", מספר שמעון, שמנהל את מפעל החסד ליתומים ומקבל תמיכה קבועה מקרן 'עם ישראל חי'. "לראות אותם מקימים בית בישראל זו זכות עצומה, אבל הדאגה הכספית מעיקה עליהם מאוד. בזכות התמיכה של שמואל והקרן, אנחנו יכולים להקל עליהם משמעותית את הנטל הכלכלי".

הסיוע אינו מסתכם רק בצ'ק כספי. הגמ"ח מלווה את היתומים לאורך כל הדרך, החל מהייעוץ הראשוני ועד לסידור הבית החדש. "אנחנו דואגים לחתן ולכלה לדברים שלהם הם נזקקים- אם זה ריהוט, מוצרי חשמל, כלי בית, וכמובן הוצאות החתונה עצמה", מסביר שמעון. "קרן 'עם ישראל חי' היא שותפה מרכזית שמאפשרת לנו להעניק חבילת סיוע מקיפה לכל זוג". "שמואל סקט הוא אדם מיוחד במינו", מוסיף שמעון בהתרגשות. "בכל פעם שאני מתקשר אליו עם בקשה לעזור לזוג יתומים, התשובה היא תמיד 'כן' מיידי ונלהב. הוא מבין את גודל המצווה של שמחת חתן וכלה, במיוחד כשמדובר ביתומים". על כן, גם השנה מקדישה קרן "עם ישראל חי" חלק משמעותי מהכנסות הגרלת הדירה השנתית לטובת הסיוע ליתומים המקימים את ביתם. מדובר בהגרלה על דירת יוקרה בלב ירושלים בשווי 1,200,000 דולרים, כאשר הכספים שיגויסו ישמשו למגוון מטרות חשובות, ביניהן התמיכה בחתנים וכלות יתומים.

