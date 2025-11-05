מטוס משא סודני שהופעל בידי צוות רוסי הופל בידי ארגון ה-RSF האיסלמיסטי. חמישה רוסים נהרגו.

מטוס משא של חיל האוויר הסודני, שהופעל על ידי צוותי אוויר רוסיים, הופל על ידי ה-RSF, ארגון הטרור האיסלמיסטי בסודן.

ה-RSF (Rapid Support Forces), אחד הגורמים המרכזיים במלחמת האזרחים בסודן, הפיל מטוס משא סודני באזור באבנוסה שבמערב המדינה. המטוס, שנרכש רק לפני כחודשיים מכירגיזסטן בסכום של כ-12 מיליון דולר, הופעל לפי דיווחים בידי צוות רוסי ושימש להעברת נשק לצבא הסודני — המקושר לגורמים באחים המוסלמים.

ה-RSF פרסם תיעוד מהשטח וטען כי השתמש במערכת הגנה אווירית מתקדמת, ככל הנראה מדגם סיני שסופקה לארגון ממדינות תומכות. גורמים בסודן ובמערב טרם אישרו את זהות ההרוגים אך מדובר ככל הנראה בשכירי חרב רוסיים.

אם הדיווחים יאומתו, מדובר באירוע בעל פוטנציאל נפיץ במיוחד: הרג אזרחים רוסים בידי ארגון איסלאמיסטי עלול להוביל לתגובה חריפה מצד הקרמלין. רוסיה מחזיקה אינטרסים צבאיים וכלכליים נרחבים בסודן, בהם תכנון להקמת בסיס ימי על חוף הים האדום ועסקאות נשק מתמשכות עם הצבא המקומי.