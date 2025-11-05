בצל הקמפיין הציבורי נגד אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, עשרות ראשי מועצות ביהודה ושומרון שיגרו לו מכתב תמיכה שבו כינו את התקופה הנוכחית "תור הזהב של ההתיישבות", והביעו הערכה על שיתוף הפעולה ההדוק בין הפיקוד למועצות המקומיות

ראשי מועצות ביש״ע שיגרו ביממה האחרונה מכתב ברכה לאלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, בו הביעו תמיכה והערכה על פעילותו הביטחונית והאזרחית באזור יהודה ושומרון. על המכתב חתומים עשרות ראשי התיישבות.

במכתב כתבו ראשי המועצות לבלוט כי "אנו נמצאים בתור הזהב של ההתיישבות ביהודה ושומרון", והביעו הערכה על שיתוף הפעולה ההדוק בין הפיקוד להתיישבות. עוד הוסיפו: "בתקופה זו שבה היישובים גדלים וההתיישבות יוצאת מגדרות היישובים אל השטח הפתוח, מוקמות חוות חדשות כחלק מתפיסת ההגנה של הפיקוד – וזאת בשיתוף פעולה הדוק בין פיקוד המרכז בהובלתך לבין ההתיישבות".

ראשי המועצות סיכמו את דבריהם בקריאה להמשך העשייה: "אנו מבקשים לחזק את ידיך ולברך על העשייה היומיומית בשמירה על ביטחון ההתיישבות, בהגנה ובפיתוח ההתיישבות. אין ספק כי תפיסת הביטחון שאתה מוביל, יחד עם גישה התקפית יותר מבשנים עברו, מבשרות טובות ליהודה ושומרון ולמדינת ישראל כולה. נמשיך ונפעל יחד להמשיך ולפתח את ההתיישבות ברוח ובמעשה".