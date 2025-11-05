כוכבת הילדים המוכרת להורים לפעוטות בשם "מיס רייצ'ל" זכתה בפרס והחליטה ללבוש שמלה המוקדשת לסבלם של הילדים הפלסטינים. אך מה בנוגע לסבל של הילדים היהודים?

כוכבת הילדים שכחה את הילדים היהודים: רייצ'ל אקורסוף, המוכרת לפעוטות ולהורים כ"מיס רייצ'ל", זכתה בפרס "אישה מעוררת השראה" של מגזין Glamour והגיעה לאירוע כשהיא לובשת שמלה המוקדשת לילדים הפלסטינים.

על השמלה הלבנה של רייצ'ל הופיעו ציורים של ילדים שגרים בעזה וביתם נפגע במהלך המלחמה. למשל יונה עם עלה זית וסירה שמפרשיה צבועים בצבעים של דגל פלסטין.

צביעות: חוסר אמפתיה לילדים ישראלים

זו אינה הפעם הראשונה שמיס רייצ'ל מביעה את דעותיה על המלחמה, והן אינן כוללות שום הבעת אמפתיה והזדהות גם עם הילדים בישראל, שסבלו לא מעט בשנתיים האחרונות מאזעקות וטילים למשך תקופה ארוכה וממושכת.

בעבר אמרה שהיא אוהבת את כל הילדים, לאחר שספגה ביקורת על כך שיזמה גיוס כספים לילדים באיזורי מלחמה, כולל עזה. "אני דואגת לילדים כולם. פלסטינים, ישראלים, אמריקאים, מוסלמים, יהודים, נוצרים – כולם. אין ילד שאני לא רואה בו בן שלי", טענה כך בפוסט שהעלתה בחודש מאי 2024.

התייחסות לילדי משפחת ביבס

ב-18 בפברואר 2025, יום חזרתם של החללים החטופים כפיר ואריאל ביבס ואימם שירי, מיס רייצ'ל פרסמה בחשבון האינסטגרם הרשמי שלה תמונה שלהם וכתבה: "אריאל וכפיר. לילדים יש את הזכות להרגיש בטוחים ולעולם לא אמורים להיות מוחזקים כבני ערובה".

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Ms Rachel‎‏ (@‏‎msrachelforlittles‎‏)‎‏

גם רייצ'ל זגלר זכתה להוקרה

לא רק מיס רייצ'ל זכתה לכבוד של מגזין Glamour, גם כוכבת "שלגיה" שהפכה את הסרט לשנוי במחלוקת, רייצ'ל זגלר, זכתה להוקרה והגיעה לערב הפרסים החגיגי שהתרחש בניו יורק. נזכיר כי זגלר התבטאה ברשתות נגד טראמפ וגם צייצה "פרי פלסטין", בזמן שהכוכבת הגדולה שמשחקת לצידה היא הישראלית גל גדות.

עוד באותו נושא בגלל פוסט של רייצ'ל זגלר, גל גדות תחת אבטחה צמודה 11:45 | ענבר מלכא 22 0 😀 👏

בעקבות הציוץ של רייצ'ל זגלר נאלצו באולפני דיסני להצמיד אבטחה מוגברת לשחקנית הישראלית אחר שקיבלה איומים על חייה, כך דווח במגזין "וראייטי".