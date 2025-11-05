השבתת הממשל האמריקאי נמשכת, והפכה היום לארוכה בהיסטוריה. מדוע זה קורה ומתי זה יגמר?

השבתת הממשל האמריקני נכנסת ליום ה-36 ברציפות, והופכת רשמית לארוכה ביותר בשנות קיומה הרבות של ארה"ב. על מה זה משפיע, ולמה זה נמשך?

הממשל האמריקאי מושבת כבר יותר מחודש, וטראמפ והדמוקרטים לא מתקדמים אל פשרות או הסכמות, מה שהפך כבר היום להשבתת ממשל הארוכה בהיסטוריה, עלולה להימשך עוד שבועות, כאשר כל מחנה פוליטי מתבצר בעמדותיו.

איך זה קורה?

השבתת ממשל היא לא אירוע נדיר בארה"ב, לפחות לא בעשורים האחרונים. השבתת הממשל מתרחשת כאשר הקונגרס נכשל (או מסרב) להעביר את התקציב השנתי, רזרבות הממשל הפדרלי נגמרות והחוק מונע מהממשל להוציא כסף על אלמנטים לא קריטיים בתפקוד הממשל.

זרועות שלמות של הממשל הפדרלי מפסיקות לעבוד, בין אם מדובר בפקחי טבע, פקחי טיסה, זרועות מסוימות בצבא ארה"ב ועוד דברים רבים. בנוסף לכך, תוכניות רווחה פדרליות גם הן מרוקנות.

באופן אבסורדי, ההשבתה מתרחשת כשהיא לא אמורה להיות אפשרית. הרי הרפובליקנים שולטים בשלושת זרועות השלטון, קונגרס, סנאט ונשיאות. אך הסנאט הוא איפה שהבעיות של טראמפ מתחילות.

הרפובליקנים מחזיקים ברוב של 53 מול 45 (43 דמוקרטים ושני עצמאים) והם אכן "יכולים" להעביר תקציב ברוב קולות, אך רק כשהקולות יפסיקו לדבר.

בסנאט האמריקאי קיים מהלך חקיקתי שנקרא "פיליבאסטר", במהלך זה נבחרים מדברים ונואמים במשך שעות על גבי שעות (במקרים נדירים ימים שלמים) במטרה לעכב או למנוע העברת החלטות להצבעה, על מנת לקטוע את הנאומים ולהעביר את ההחלטה להצבעה (במקרה זה התקציב) נדרש רוב של 60 קולות, שאותו אין לרפובליקנים.

למה זה נמשך?

ראשית, אינטרס דמוקרטי מובהק. השבתת ממשל צובעת את הממשל באור חסר אחריות, כזה שמוציא כסף מכיסים של החלשים והמוערכים ביותר בחברה האמריקאית.

תלושי מזון מופסקים, משכורות של חיילים מוקפאות או נשללות ועוד ועוד דברים שמאירים אור רע במיוחד על המכהן בבית הלבן.

מעבר לכך יש גם את התזמון, ההשבתה שירתה את הדמוקרטים היטב בבחירות המקומיות, ראש העיר החדש והרדיקלי של ניו יורק, זוהראן ממדאני, רוכב על התרחשות זו במשך שבועות, כאשר הוא מפנה אצבע מאשימה אל טראמפ ומבטיח "להשלים את החוסרים" למי שאיבד את פרנסתו בגלל ההשבתה.

מעבר לכך, ככל שהדמוקרטים יכולים לפגוע יותר במעמדו של טראמפ לקראת בחירות האמצע, ולהכריח אותו לבוא לשלוחן המו"מ ולחתום על וויתורים אידיאולוגים בתמורה להחזרת התקצוב, מה טוב.

מתי זה יגמר?

קשה לקבוע, הדמוקרטים הרוויחו את הפירות הפוליטיים של טווח הזמן המיידי, ממדאני נבחר לעיר החשובה והסמלית בארה"ב, טראמפ צויר כמיליארדר קר לב כלפי חלשי החברה, והם בנו לעצמם רקורד שהם יכולים לרכוב עליו לבחירות האמצע.

אך קשה לראות את הממסד הדמוקרטי הנוכחי מגיע לפשרות עם טראמפ והרפובליקנים. ההשבתה כבר הפכה לארוכה בהיסטוריה, אז זה אומר משהו על תחושת האחריות של המנהיגים מאחורי הקלעים, אך כרגע אין בטווח הנראה לעין הסכמות ופשרות שאפשר להצביע על התקדמות לכיוונן.