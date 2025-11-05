בית המשפט קבע כי החקירה בפרשת הדלפת חומרי החקירה התקדמה משמעותית, וכי אין אינדיקציה לשיבוש מצדו של סולומש, שיושחרר בתנאים מגבילים לאחר חקירת יתר המעורבים

בית משפט השלום האריך היום (רביעי) את מעצרו של אל"ם (מיל') מתן סולומש, התובע הצבאי הראשי לשעבר עד הערב ב-22:00 ובהמשך ישוחרר בתנאים מגבילים.

השופטת ציינה בהחלטתה כי החקירה "התקדמה כברת דרך משמעותית" וכי "לא קיימת כל אינדיקציה שבוצעה על ידי החשוד פעולת שיבוש חקירה". עוד הוסיפה כי במסגרת החקירה נחקרו מעורבים נוספים בפרשת הדלפת חומרי החקירה, כל אחד בהתאם לדרגתו ולמידת מעורבותו, ולאחר חקירתם שוחררו אף הם בתנאים מגבילים.

לדברי השופטת, לא נמצא בסיס להבחין בין החשוד לבין יתר המעורבים באופן המצדיק את המשך מעצרו.

כזכור, במהלך הדיון שהתקיים היום בנוגע להארכת מעצרה של הפצ״רית לשעבר בבית משפט השלום, נציג המשטרה אמר כי החשד נגדה התחזק. "מרגע הארכת המעצר הראשונה צוות החקירה פעל סביב השעון לבצע עשרות פעולות וגביית עדויות. ניתן להגיד שהחשד נגד החשודה התחזק משמעותית".