שער האליפות במכבי ת"א, הפספוס במנצ'סטר יוניייטד והשער האדיר מול טנריפה הספרדית: התאומים של הכדורגל הישראלי חוגגים יום הולדת 52

משפחות של כדורגלנים זה תמיד דבר מעניין, בטח כשהם באותה קבוצה, אבל תאומים שמשחקים באותה קבוצה זה לא דבר שקורה כ"כ הרבה. היום התאומים גדי ואלון ברומר שזכו יחד במכבי תל אביב בשישה תארים והחזירו את האליפות אחרי 13 שנים חוגגים יום הולדת 52.

גדי ואלון נולדו ב-5 בנובמבר 1973 ביוהנסבורג שבדרום אפריקה. בילדותם עלו לארץ והתיישבו ברעננה. אלון שיחק במקביל בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב והפועל רעננה בעוד גדי הסתפק בקבוצה של הצהובים. גדי ערך בכורה בקבוצה הבוגרת של מכבי תל אביב ב-1991, אלון הצטרף אליו שנה מאוחר יותר. אלון היה קשר גדי בלם.

אל עונת 1991/92 הגיעה מכבי תל אביב אחרי 13 שנים ללא אליפות. מספרים שהיום לאוהדיה נראים בלתי נתפסים. גדי ואלון היו שותפים מלאים להחזרת האליפות לתל אביב. שלוש שנים מאוחר יותר אלון הבקיע את שער האליפות הדרמטי במחזור הסיום מול הפועל באר שבע באצטדיון וסרמיל. זה היה הפסד הבית הראשון של מלכת הדרום באותה שנה.

גדי ברומר כמעט מגיע למנצ'סטר יונייטד

עונה לאחר מכן אלון שבר את רגלו במחזור השלישי, אך חזר בגדול והיה שותף לדאבל של הצהובים. גדי בסיום עונת 1995/96 כמעט חתם במנצ'סטר יוניייטד בתחילת דרכו של אלכס פרגוסון אך שבר בקרסול השאיר אותו במכבי תל אביב. בתחיל עונת 1996/97 כבש גדי שער מרהיב מול טנריפה הספרדית במוקדמות ליגת האלופות.

השניים שיתפו פעולה עד 1999 אז עבר אלון לעירוני ראשון לציון. הוא שיחק בה שנה בלבד וחזר לצהובים לעונת פרישה. התאומים זכו יחד בשלוש אליפיות, שני גביעי מדינה וגביע הטוטו אחד. גדי לעומתו נשאר כל הקריירה במכבי תל אביב עד 2004 אז פרש ממשחק. בשנים בלי אחיו הוסיף שני גביעי מדינה וגביע טוטו אחד. גדי שיחק בנבחרת ישראל 24 משחקים וכבש שני שערים. אלון שיחק רק שני משחקים.

אלון אחרי הפרישה אימן את הנוער של הפועל הוד השרון ואחר כך את קבוצת הבוגרים. הוא אימן גם את הנוער של הקבוצה של חיוו ועזב את עולם הכדורגל. גדי לעומתו היה במספר רב של תחנות אימון. ביניהם עוזר מאמן במכבי תל אביב ומספר תפקידים בנבחרות ישראל כולל מאמן זמני לשני משחקים של הבוגרת. כיום הוא מנהל מחלוקת הנוער של מכבי תל אביב.

האם נראה עוד זוגות תאומים כאלה בספורט הישראלי?