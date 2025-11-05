אירוויזיון 2026 עוד לא התחיל אבל הוא צפוי להיות מפתיע. אחרי הסערה הדיפלומטית שהתעוררה בעקבות מדינות הקוראות לחרם על ישראל, ייתכן שמדינה נוספת תצטרף לתחרות. כל הפרטים

עשור אחרי ההצטרפות המפתיעה של אוסטרליה לתחרות השירים האירופית בשנת 2015, ייתכן כי מדינה נוספת תבצע מהלך דומה. שר הכלכלה הקנדי התראיין והפתיע בהכרזה על רצונם להשתתף באירוויזיון: כך על פי הדיווח שפורסם אתמול (שלישי) באתר ipolitics.

ייצוג קנדי מוכר: סלין דיון

בעוד שקנדה מעולם לא השתתפה בתחרות, אזרחים קנדים רבים השתתפו בה לאורך השנים כאשר הם מייצגים מדינות אחרות. המשתתפת הבולטת שבהן היא כמובן הזמרת והכוכבת סלין דיון שזכתה בתחרות ב-1988, כשייצגה את שוויץ ושרה את השיר 'Ne partez pas sans moi'.

"הממשלה עובדת עם CBC/ רדיו קנדה כדי לבחון את ההשתתפות באירוויזיון", נכתב בתקציב הפדרלי, שהוגש לפרלמנט על ידי שר האוצר פרנסואה-פיליפ שמפניה, ביום שלישי השבוע, בשעות אחר הצהריים.

עד שנת 2015 התחרות הוגבלה והותרה למשתתפות שהן ממדינות החברות באיגוד השידור האירופי, אבל המארגנים מאז פתחו אותה ואפשרו גם למדינות שהם מכנים כ"מדינות אורחות" והן לא בהכרח מאירופה. האם קנדה אכן תעשה זאת ובפעם הראשונה תאפשר את השתתפותה עם נציג רשמי מהמדינה בתחרות? עדיין לא ברור.

כל זה קורה ברקע הסערה הדיפלומטית שהתרחשה בחודשים האחרונים כאשר מספר מדינות החברות באיגוד השידור האירופי, ביניהן מדינה חזקה כמו ספרד, קראו להדחתה של ישראל מהאירוויזיון. במהלך החודש צפוי להתקיים דיון אודות השתתפותה של ישראל בתחרות השירים, אך ככל הנראה בעקבות הפסקת האש שהוכרזה, לא אמורה להתרחש הצבעה שבמסגרתה ימנעו מישראל להופיע באירוויזיון.