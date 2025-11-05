4 ימים אחרי שגופתו הוחזרה לישראל, החלל החטוף עוז דניאל הי"ד יובא למנוחות מחר (חמישי) בשעה 12:00 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא.
מסע הלוויה יצא מצומת ״טבע״ בשעה 11:15, ויעשה את דרכו לאורך רחוב ויצמן מקניון G ועד לגן הזיכרון. בני משפחת דניאל ומטה משפחות החטופים קראו לציבור לעמוד בצידי הדרך עם דגלי ישראל ולחלוק לעוז כבוד בדרכו האחרונה.
כאמור, גופתו של סמ"ר עוז דניאל הי"ד הושבה לישראל ביום ראשון האחרון, לצד גופותיהם של אל"ם אסף חממי וסרן עומר מקסים נאוטרה הי"ד. בצה"ל אמרו כי דניאל, ששירת כלוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן, נפל במהלך קרב הגנה על יישובי העוטף בבוקר ה-7 באוקטובר 2023, וגופתו נחטפה על ידי מחבלי חמאס לרצועת עזה.
דניאל היה בן 19 בנופלו, כשמותו נקבע ב-25 בפברואר 2024. הוא הותיר אחריו הורים ואחות תאומה.
