לפחות 10 בני אדם נפצעו באירוע דריסה שהתרחש באי הנופש אולרון שבצרפת, ביניהם 4 באורח קשה. לפי הדיווחים, נהג רכב פגע במכוון בקבוצת רוכבי אופניים לפני שנעצר – כשנטען כי צעק "אללה אכבר"

חשד לפיגוע: לפחות 10 בני אדם נפצעו, ביניהם 4 באורח קשה, באירוע דריסה שהתרחש היום (רביעי) באי הנופש התיירותי אולרון שבצרפת. על פי הדיווחים, נהג רכב פגע במכוון בקבוצה של אנשים שרכבו על אופניים באי.

לפי הדיווח בעיתון הצרפתי "לה פריזיאן", הנהג הפוגע נעצר דקות ספורות אחרי שפגע בתיירים, כשהוא ניסה להצית את רכבו – שעלה באש רק באופן חלקי. במשטרה הצרפתית אמרו כי החשוד הוא גבר בן 30, שהיה מוכר להם בגלל סדרה של תקריות קודמות שנבעו מצריכת סמים ואלכוהול.

בכלי התקשורת נטען כי החשוד צעק "אללה אכבר" בזמן שנעצר – אך עד כה לא התקבל אישור רשמי לכך מהרשויות, והאירוע עדיין לא הוגדר כפיגוע טרור. משרד התובע המקומי באי אולרון טען כי "בשלב זה המניע לדריסה טרם נקבע" ולכן החקירה עדיין לא הוטלה על היחידה למאבק בטרור. במקביל דווח כי שמו של החשוד לא הופיע ברשימת המשטרה לגורמים שיש חשש שיבצעו מתקפות טרור עקב רדיקליזציה.