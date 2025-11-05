השבויה אליזבת צורקוב שנחטפה ונכלאה במשך יותר משנתיים בעיראק, טוענת כי פרסומים של כתבי הערוץ סיכנו את חייה ופגעו במאמצים לשחרורה

החוקרת הישראלית-רוסית אליזבת צורקוב, ששבה לאחרונה לישראל לאחר כשנתיים וחצי בשבי המיליציה הפרו-איראנית "גדודי חיזבאללה" בעיראק, שלחה מכתב התראה לחדשות 12 בדרישה להתנצלות ופיצוי כספי סמלי בגין פרסומים שלטענתה היו שקריים, דיבתיים ומסכני חיים.

צורקוב, דוקטורנטית למדעי המדינה באוניברסיטת פרינסטון, נחטפה בבגדאד במרץ 2023 ושוחררה בספטמבר 2025 בעקבות לחץ שהפעיל ממשל טראמפ על ראשי המיליציה שהחזיקה בה. לדבריה, לאחר שובה לישראל גילתה כי במהלך שביה הופצו בתקשורת הישראלית פרטים כוזבים שפגעו במאמצים לשחרורה.

לדבריה, כתב חדשות 12 אוהד חמו טען כי היא יזמה פגישה עם אחד ממפקדי המיליציה שחטפה אותה – טענה שהיא מגדירה כ״שקרית ומסוכנת״. חמו אף נקב בשם אדם שלא היה מוכר כלל בקרב חוקרים ועיתונאים הבקיאים בזירה העיראקית.

עוד הוסיפה צורקוב כי כתב נוסף של הערוץ, ירון אברהם, פרסם כי "הוזהרה באופן אישי" מפני כניסה לעיראק ובחרה להתעלם מהאזהרות – דבר שהיא מכחישה מכל וכל, וטוענת כי ניתן היה לוודא את חוסר אמיתות הדברים מול גורמי הביטחון.

צורקוב טוענת שהפרסומים הללו תויגו והועתקו בכלי תקשורת בעולם, באנגלית ובערבית, וגרמו לנזק ממשי למאמצי שחרורה. לדבריה, "הם הציגו אותי כהרפתקנית חסרת אחריות, על אף שנקטתי בכל אמצעי הזהירות כדי להסוות את אזרחותי הישראלית במהלך המחקר".

באמצעות עורכת דינה, מיכל פומרנץ, היא דורשת מהערוץ התנצלות פומבית ופיצוי סמלי בגובה 50 אלף שקלים, סכום שהיא מתכוונת לתרום במלואו לאתר "העין השביעית", הפועל לביקורת תקשורתית. "אני מצפה שמקרה זה ישמש תזכורת לאחריות הכבדה המוטלת על עיתונאים בעת פרסום מידע רגיש הנוגע לגורלם של חטופים", ציינה צורקוב. הסיפור המלא על פרשת חטיפתה ושחרורה פורסם היום ב"ניו יורק טיימס".