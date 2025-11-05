בני זוג בשנות ה-30 מפתח תקווה, שאחד מהם הוא רב מוכר, חשודים כי קיבלו במרמה קצבאות נכות עבור ילדיהם. השניים חשודים כי זייפו מסמכים רפואיים וגם לקחו קודים אישיים מהורים אחרים בביטוח הלאומי והגישו בשם בקשות

פרשיית הונאה מזעזעת בהיקף של מיליוני שקלים במרכז הארץ: זוג הורים בני 30 בפתח תקווה, רב מוכר וגננת, נעצרו בחשד לכך שזייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם לצורך קבלת קצבאות 'ילד נכה' עבורם. על פי החשד, העצורים זייפו מסמכים בשיטה דומה עבור עשרות משפחות נוספות

החקירה החלה לאחר מידע שהצטבר באגף החקירות בביטוח הלאומי שהעלה חשד כי בני הזוג קיבלו במרמה קצבאות נכות לילדיהם, באמצעות זיוף מסמכים רפואיים המצביעים לכאורה על אוטיזם ושימוש בהם, בזמן שילדיהם אינם עומדים בקריטריונים הללו לפי חוק. שוטרי יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז, יחד עם חוקרי הביטוח הלאומי ופקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, ניהלו במשך כשנה חקירה סמויה משותפת, במהלכה הצליחו לחשוף את הפרשה.

עם התפתחות החקירה הסמויה, עלה החשד ששני החשודים המרכזיים, אחד מהם רב מוכר במרכז וסגן מנהל בית ספר לצרכים מיוחדים ורעייתו גננת, גייסו הורים שהיו מודעים לכך שילדיהם אינם עומדים בתנאים לקבלת קצבה, והגישו עבורם בקשות כוזבות תוך זיוף מסמכים רפואיים, חוות דעת מקצועיות וטפסים שנחזים להיות חתומים על ידי אנשי מקצוע מוכרים.

עוד עלה מהחקירה כי החשודים קיבלו ולקחו מההורים את הקודים האישיים והפרטיים בביטוח הלאומי ופעלו בשמם באמצעות הזדהות במערכת הממוחשבת של הביטוח הלאומי, הגישו בקשות בשם המשפחות, תוך שימוש במסמכים מזויפים ובתיאום עם גורמים נוספים. עבור כל תיק גבו החשודים עשרות אלפי שקלים ממשפחות שנטלו חלק פעיל במרמה, בידיעה שמדובר בפעילות לא חוקית לחלוטין.

בהתאם לתשתית הראייתית שנאספה, בלשי יחידת ההונאה של מחוז מרכז עצרו את בני הזוג בשבוע האחרון בחשד שקידמו, יחד עם הורים וילדים, הונאה רחבת היקף שכללה זיוף מסמכים, מצגי שווא וקבלת מיליוני שקלים במרמה.

החשודים ומעורבים נוספים נחקרו במשרדי הונאה מרכז בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, שימוש במסמך מזויף, מרמה והפרת אמונים בסיום החקירה הובאו בפני בית משפט השלום בפ"ת ולבקשת המשטרה מעצרה של החשודה הוארך עד מחר (חמישי) ושל החשוד עד ל-9 בנובמבר.

מהמשטרה, הביטוח הלאומי ורשות המיסים נמסר כי הם "ימשיכו לפעול בנחישות ובכל האמצעים לחשיפת כלל המעורבים ולמיצוי הדין עמם. כמו כן, הביטוח הלאומי ופקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים יפעלו לגבייה ולהחזרת הכספים שנלקחו במרמה. החקירה בפרשה נמשכת".