מהומה התחוללה היום (רביעי) במשפט נתניהו, כאשר יורם יהודאי, אביו של רון יהודאי ז"ל שנרצח במסיבת הנובה התפרץ לעבר נתניהו: "לא נעזוב אותך עד שתקים ועדת חקירה ממלכתית".

הוא הוצא בכוח מן האולם ומסר :"מועצת אוקטובר תגיע לכל מקום. לכיכרות, לרחובות ולבית המשפט. נסלים את המאבק, בשביל רון שלי לא אוותר".