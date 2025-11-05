מהומה התחוללה היום (רביעי) במשפט נתניהו, כאשר יורם יהודאי, אביו של רון יהודאי ז"ל שנרצח במסיבת הנובה התפרץ לעבר נתניהו: "לא נעזוב אותך עד שתקים ועדת חקירה ממלכתית".
הוא הוצא בכוח מן האולם ומסר :"מועצת אוקטובר תגיע לכל מקום. לכיכרות, לרחובות ולבית המשפט. נסלים את המאבק, בשביל רון שלי לא אוותר".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
יעקב הקטן
אל נדון אדם בצערו , אף שמתו כבר לא מונח לפניו.13:20 05.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מסכן, משתתפים בצערך. כולנו מחכים לבחירות, בתקוה, שתבחר ממשלה ציונית שתקים ועדת חקירה ממלכתית.13:17 05.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב הקטן
אל נדון אדם בצערו , אף שמתו כבר לא מונח לפניו.13:20 05.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מסכן, משתתפים בצערך. כולנו מחכים לבחירות, בתקוה, שתבחר ממשלה ציונית שתקים ועדת חקירה ממלכתית.13:17 05.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר