בשל העבודות תופסק זמנית תנועת הרכבות בין תחנות בנימינה וחיפה חוף הכרמל ולא תתאפשר נסיעה רציפה בקו החוף (תל אביב – חיפה). כל הפרטים על השינויים הצפויים

לנוסעים בתנועת הרכבות בקו החוף בין חיפה לתל אביב צפויים שינויים בסוף השבוע הקרוב. רכבת ישראל הודיעה היום (רביעי) כי ביום שישי, בתאריך 14.11.25, לא תתאפשר נסיעה בין התחנות של חיפה ותל אביב בשל עבודות תשתית מצילות חיים החיוניות לבטיחות הנסיעה באזור בנימינה.

לפי הודעת החברה, בשל העבודות תופסק זמנית תנועת הרכבות בין תחנות בנימינה וחיפה חוף הכרמל, ולא תתאפשר נסיעה רציפה בקו החוף (ת"א-חיפה). עם זאת, תתאפשר נסיעה משולבת עם היסעים. תנועת הרכבות תחזור לסדרה במוצאי שבת, בתאריך 15.11.25, עם חידוש השירות.

כחלק מתוכנית התחזוקה השנתית יבוצעו עבודות תשתית מצילות חיים החיוניות לבטיחות הנסיעה באזור בנימינה. בשל העבודות יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות ביום שישי 14.11.25 בלבד ולא תתאפשר נסיעה רציפה ברכבת בקו החוף (חיפה-ת"א). תתאפשר נסיעה משולבת עם היסעים.

העבודות משפיעות גם על הנסיעה מנמל התעופה בן גוריון לצפון, כשהרכבות בקו נתב"ג-נהריה (רכבות הלילה שבין חמישי לשישי) תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות נתב"ג ובנימינה ובין תחנות חיפה חוף הכרמל ונהריה.

רכבות בקו באר שבע מרכז-נהריה תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות באר שבע מרכז ובנימינה ובין תחנות חיפה חוף הכרמל ונהריה. תנועת הרכבות תחזור לסדרה במוצ"ש עם חידוש השירות. רכבת ישראל תפעיל מערך היסעים ללא עלות בין חיפה לתל אביב עבור הנוסעים המעוניינים להגיע ביום שישי ליעדם.