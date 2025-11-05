תרימו את הראש כי בשעה 15:19 בדיוק היום (רביעי) צפויה להתרחש תופעת טבע מרהיבה ביותר בשמיים: הירח ייראה קרוב אלינו מאי פעם

מדובר בתופעה נדירה שמתרחשת אחת ל-20 שנה, ומתאפיינת בכך שהירח במצב של ירח מלא נמצא בנקודה הקרובה ביותר שלו לכדור הארץ. תדירות ירח מלא היא כל חודש עברי, כ-29.5 ימים, וכאשר הוא נראה גדול במיוחד הוא נקרא ירח-על, כפי שקורה כל כ-18 חודשי ירח מלא.

באנגלית זה נקרא "סופר מון", והיום הוא צפוי כאמור להגיע ולהיראות קרוב מאוד אלינו אחר הצהריים בשעה 15:19 (שעון ישראל), כשהוא במרחק של כ־356,900 קילומטר בלבד מכדור הארץ.

לפעמים אירוע הירח-על מתרחש בזמן ליקוי ירח מלא. הפעם האחרונה שדבר זה התרחש היה ב-27 בספטמבר 2015, הפעם הבאה תתרחש ב-2033.

בניגוד לליקוי חמה, מותר להסתכל ישירות על הירח בזמן שהוא מופיע בעוצמתו בשמיים. "ירח על", וגם אין צורך במשקפיים מיוחדים או אמצעי הגנה לעיניים כדי לצפות בו. נזכיר כי כאשר מתרחש ליקוי חמה, מאוד מסוכן להסתכל ישירות על השמש ללא הגנה מיוחדת, כי אור השמש עלול לגרום נזק בלתי הפיך לעיניים שלכם.