שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לדיונים על שחרור 200 המחבלים הלכודים ברפיח והבהיר כי "מדיניות ישראל בעזה ברורה: צה"ל פועל להשמיד את המנהרות ולחסל את מחבלי החמאס ללא כל מגבלה בתוך השטח הצהוב שבשליטתנו"

על רקע הדיונים סביב האפשרות לשחרר את 200 המחבלים ה"לכודים" בשטח שבשליטת צה"ל ברפיח, שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר היום (רביעי) כי צה"ל פועל לחסל כל מחבל של ארגון הטרור בצד הישראלי של הקו הצהוב.

"מדיניות ישראל בעזה ברורה: צה"ל פועל להשמיד את המנהרות ולחסל את מחבלי החמאס ללא כל מגבלה בתוך השטח הצהוב שבשליטתנו" אמר כ"ץ. "היעד לצד השבת כל החטופים החללים הוא פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה".

כזכור, בתחילת השבוע דווח כי המתווכים הקטארים "מנהלים מגעים אינטנסיביים" מול ישראל בניסיון לאשר מעבר בטוח לפעילי הזרוע הצבאית של חמאס הכלואים בכיסים מבודדים באזורי רפיח וח’אן יונס, בהם נותרו כוחות צה"ל פרוסים. ההצעה הקטארית, כך לפי הדיווח, כוללת חילוצם של המחבלים באמצעות רכבי הצלב האדום דרך "מסדרונות הומניטריים" לשטחי שליטת חמאס בצפון הרצועה.

בהמשך נאמר כי ישראל תכננה לאשר את החזרתם של המחבלים לשטח הפלסטיני – בתנאי שהם יסכימו להניח את נשקם ולחזור כשהם לא חמושים. לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של גורמים ביטחוניים, הצעד החריג היה מאפשר שמירה טובה יותר על חיי החיילים שמוצבים במרחב. בנוסף, החזרת המחבלים היה מאפשר לישראל לחפש אחר חללים חטופים נוספים שאולי נמצאים שם.

עם זאת, פרסום הכוונה הישראלית עוררה סערה ציבורית, כשרבים קראו שלא לאשר את החזרת המחבלים לשטח הפלסטיני. בעקבות הביקורת, גורם מדיני הודיע כי "ראש הממשלה אינו מאפשר מעבר בטוח של 200 מחבלי חמאס. ראש הממשלה ממשיך בעמדתו הנחרצת של פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה, תוך סיכול איומי טרור נגד כוחותינו".