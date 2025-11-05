עם הפיכתו של סניף סביון לכשר: רשת MOSES SHOP (מוזס שופ) מקבוצת BBB, המונה 16 סניפים ברחבי הארץ, הופכת לרשת המבורגרים כשרה, (למעט סניף זיכרון יעקב)

רשת MOSES SHOP הופכת לכשרה: גם סניף סביון הופך החל מהשבוע לפעול במתכונת כשרה הפועל תחת השגחת כשרות של הרבנות המקומית.

הסניף ממוקם במתחם הקניות והבילוי G בסביון, נפתח בינואר 2024, אליו מגיעים מכל האזור, קיבל בימים אלה את כשרות הרבנות המקומית, הוא עבר התאמות מיוחדות בתפריט ובתהליכי ההכנה, במטרה להעניק לציבור שומרי הכשרות חווית בילוי קולינרית איכותית ונגישה. מדובר בכשרות של הרבנות המקומית .

בין ההתאמות שבוצעו: החלפת חומרי גלם למוצרים בעלי תעודת כשרות, הפרדת אזורי עבודה במטבח, שימוש בכלים ייעודיים ותפריט מותאם עפ"י ההנחויות הכשרות, מבלי לפגוע בטעמים ובאיכות המזוהה עם רשת מוזס שופ. כמו כן התפריט כולל את כל מנות הדגל של מוזס שופ בגרסה הכשרה.

לדברי אהובה תורג'מן, מנכ"ל קבוצת BBB המפעילה את רשת מוזס שופ: "ההחלטה למעבר לכשרות נבעה כצורך של לקוחות רבים. המהלך נועד להרחיב את קהל הלקוחות ברחבי הארץ ולאפשר גם לציבור שומרי הכשרות להינות מהמבורגרים, כריכים ומנות הדגל האהובות של מוזס שופ, במסעדה או באמצעות משלוחים".

עוד מסרה תורג'מן: הסניף הכשר בסביון יפעל במתכונת מלאה במהלך השבוע, בהתאם לדרישות הכשרות, וללא פעילות בשבתות ובחגים".

סניף מוזס שופ בסביון משתרע על שטח של כ 80 מ"ר, מציע כ- 40 מקומות ישיבה ופועל על פי הגשה במקום וניהול מערך משלוחים וטייק אווי. כמו גם הסניף מתמחה באירועי חוץ ומספק שירותי קייטרינג עם תפריטים מותאמים אישית לצרכי הלקוח ולכל סוג אירוע (ימי הולדת, בר/בת מצווה, מסיבות סיום) בסניף עצמו, בבית הלקוח, במשרד או בכל מקום אחר.