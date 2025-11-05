ראש אגף ניהול משברים במשרד התפוצות חשפה בוועדה המשותפת לחוקה וחוץ וביטחון העוסק בפרשת שדה תימן כי "החשיפות למסרים ושיח אנטישמיים הם חסרי תקדים". כל הנתונים

לדבריה, "לפני שנה המשרד הקים מרכז לשליטה ובקרה למאבק באנטישמיות שאוסף ומתעד את כל האירועים. ערכנו מחקר ראשוני על פרשת שדה תימן, וניתחנו את השיח האנטישמי בעקבות הפרשה. ראינו שיש כמה ביטויים ונרטיבים שתפסו חזק ברשתות והמרכזי – "שדה תימן כמחנה ריכוז", מאשימים את ישראל באונס מכוון, ורואים שהחשיפות למסרים והשיח, הם חסרי תקדים".

בדיון, המר הציגה דו"ח שחיבר משרד התפוצות ממנו עולים מספר נתונים לגבי השיח על הסרטון ברשתות. על פי הנתונים בין ה-28 ביולי ל-9 באוגוסט 2024 הביטוי ״Sde Teiman concentration camp״ הופיע ברשת X יותר מ-88.5 אלף פעמים וזכה לכ-92.8 מיליון צפיות. מה-28 ביולי 2024 עד ה-3 בנובמבר 2025, הביטוי הופיע באנגלית ב-X למעלה מ-368.1 אלף פעמים וזכה לכ- 129.8 מיליון צפיות. המונח זכה בעיקר לשיתופים של משתמשים מארה"ב, בריטניה, הודו וקנדה.

"ישראל מקדמת אונס"

נרטיב נוסף הקשור בהאשמת ישראל בתמיכה באונס בא לידי ביטוי בעיקר בשיח באנגלית. לפי הדו"ח, נרטיב זה מגדיר את ישראל כ״משטר ציוני אונס״ וטוען כי רבנים ישראלים מאשרים הלכתית אונס של לא-יהודים בזמן מלחמה. בעוד שהנרטיב הזה אינו חדש, בדו"ח מדגישים כי "בעקבות נרטיב זה החלו להופיע האשטאגים חדשים ברשתות החברתיות, שקיבלו חשיפה ב-6 באוגוסט, בעקבות פרסום הסרטון של N12 על 'שדה תימן'".