תחזיקו חזק, עוד סערת דיסני לפנינו. על פי דיווחים מחו"ל, דיסני מתכננת גרסת לייב אקשן לאגדת "היפהפייה הנרדמת", אבל בגרסה מקסיקנית. המעריצים, כרגיל, לא התחברו

על פי דיווחים שפורסמו באתרי בידור מעבר לים, דיסני מפתחת סרט חדש בשם "אורורה" (Aurora), הלא היא היפהפייה הנרדמת. השינוי של דיסני עתיד להיות על רקע מוצא, שוב. הפעם, הנסיכה תהיה לטינית, והתרחשות העלילה תהיה במקסיקו.

דיסני טרם אישרו את הדברים, אבל החדשות כבר עוררו תגובות סוערות בקרב המעריצים. בעוד שחלקם הביעו סקרנות זהירה, אחרים מתחו ביקורת על ההסתמכות המתמשכת של דיסני על עיבודים מחדש במקום יצירת סיפורים מקוריים. משתמש אחד כתב: "למה לא להמציא נסיכת דיסני חדשה ממקסיקו?"

"רעיון חצי אפוי"

מגיב אחר הוסיף: "כבר יצרו נסיכה לטינית מקורית באחת הסדרות שלהם, זה מרגיש כמו נסיכה ארוזה מחדש ולא מקורית, רעיון חצי אפוי". ההתייחסות היא לאלנה מאוואלור, הנסיכה הלטינית הראשונה של דיסני מסדרת ערוץ דיסני משנת 2016.

מנגד, היו קולות תומכים שראו פוטנציאל בגישה תרבותית אותנטית. משתמש אחד ציין: "זה נשמע כיף, כל עוד הם משלבים תרבות מקסיקנית באמת ולא רק הופכים את הדמויות למקסיקניות".

משתמש אחר הוסיף ניואנס חשוב: "לפחות כל הסרט מתרחש שם ולא סתם שינוי מוצא עצל וזהו. אני מרגיש ש'מה אם האגדה הזו הייתה מתרחשת ב…?' זה איך שהם היו צריכים לעשות את סרטי הלייב-אקשן במקום עיבוד מחדש מדולל של הסיפור שדיסני כבר סיפרה".

הסערה האחרונה של דיסני: שלגייה

הדיון מתקיים עקב הסערה האחרונה של דיסני: הליהוק של "שלגייה". בתפקיד של הנסיכה שעורה אמור להיות "לבן כשלג", לוהקה רייצ'ל זגלר הלטינית. השחקנית עוררה מחלוקות נוספות בכך שהכריזה כי הגרסה החדשה תתרחק מרומנטיקה מסורתית ותתמקד בנסיכה "מודרנית" שחולמת להיות מנהיגה ולא על אהבת אמת. וכמובן, לא ניתן לשכוח לה את היחס המדיר כלפי הישראלית גל גדות.

הסרט עורר ויכוחים סביב שינויים נוספים, כמו הליהוק של שבעת הגמדים, שבעצם לא קרה. במקום ללהק שחקנים נמוכי קומה לסרט, בחרו היוצרים ליצור את הגמדים בטכנולוגיות ממוחשבות.

היפהפייה הנרדמת מקסיקנית

אם "אורורה" אכן ייצא לפועל, הוא עשוי לשלב אלמנטים ממסורת מקסיקנית עשירה: מיתולוגיה טרום-היספנית, סמלים אצטקיים, ארכיטקטורה קולוניאלית, יום המתים או אגדות היסטוריות. גישה זו יכולה להפוך את הסרט ליצירה ויזואלית מרהיבה ומשמעותית, הרבה מעבר לעיבוד פשוט.

עם זאת, ספקנות רבה שוררת בקרב המעריצים בשל דפוס העיבודים האחרונים של דיסני, כמו "בת הים הקטנה" ו"שלגיה", שנתפסים כמקטבים וממוקדי מסרים חברתיים על חשבון הסיפור.

התגובות משקפות עייפות גוברת ממעריצי דיסני ותיקים, שרואים באולפן "פשיטת רגל יצירתית". משתמש אחד סיכם: "הם כל כך חסרי יצירתיות, נסיכת דיסני מקסיקנית חדשה הייתה הרבה יותר מגניבה".

בעוד דיסני בנתה אימפריה על אגדות נצחיות ויצירות אנימציה מקוריות, הקהל תוהה אם הקסם טמון עדיין בנוסטלגיה – או במשהו חדש באמת. עד לאישור רשמי, "אורורה" נותר בגדר שמועה, אך הוויכוח סביבה מדגיש את השינוי ביחסי דיסני עם מעריציה. נראה שלא כולם מסכימים על מהו בדיוק "והם חיו באושר ועושר".