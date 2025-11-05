ח״כ סון הר־מלך חושפת בוועדה: היועמ״שית העבירה את החקירה על ההדלפות לפצ״רית – בעיצומה של פגישה ביניהן בנושא חוק הגיוס

הבוקר (רביעי) התקיים דיון משותף של ועדת החוקה וועדת החוץ והביטחון בנושא הדלפות הפצ״רית. הדיון עסק בהדלפה ובחשד לניסיונות טיוח שנעשו לאחריה. במהלך הדיון חשפה סגנית יו״ר הכנסת ח״כ לימור סון הר־מלך (עוצמה יהודית) פרטים חדשים המעוררים שאלות קשות באשר להתנהלות היועצת המשפטית לממשלה ולמערכת אכיפת החוק.

לדבריה, בעיצומה של פגישה בנושא חוק הגיוס בין היועמ״שית לבין הפצ״רית, שהתקיימה ביום התשיעי בספטמבר בין השעות 13:00 ל־14:30, נשלח מייל מלשכת היועצת המשפטית לממשלה לעורכי הדין אלחנן וד״ר איתמר מירון, המייצגים את פורום “בוחרים בחיים”, ובו הודיעה היועמ״שית כי היא מעבירה את הטיפול בפרשה לפצ״רית – שהיא על פי פניית הפורום, החשודה המרכזית באירוע.

“כבר מתחילת הדרך אמרתי שהחשודה העיקרית בפרשה הזו היא הפצ״רית,” אמרה סון הר־מלך בדיון. “יצאו נגדי, כתבו שאני רודפת אותה, והנה התברר שצדקתי. אבל היום אני רוצה לדבר דווקא על היועמ״שית – כי גם אם לא הייתה מעורבת ישירות, עצם העובדה שישבה לצידה של הפצ״רית, ראתה את ניסיונות החקירה המפוברקים והייתה מודעת להם, מחייבת חקירה יסודית.”

סון הר־מלך הדגישה כי פורום “בוחרים בחיים” הוא שהגיש את הפנייה הראשונית ליועמ״שית בדרישה לחקור את ההדלפות ולמנוע ניגוד עניינים, אך במקום זאת, קיבלו מכתב רשמי שבו נמסר שהחקירה תועבר לטיפול דווקא אצל מי שחשודה במעשה, ובדיעבד מתברר שהמייל נשלח בעיצומה של פגישה ביניהן.

“זהו מקרה חסר תקדים,” אמרה סון הר־מלך. “לא רק שהמוסד שאמור לחקור מעביר את החקירה לגורם המעורב, אלא שהדבר נעשה בדיוק באותה שעה שבה השתיים ישבו יחד בפגישה בנושא אחר. זהו לכל הפחות צירוף מקרים מוזר מאוד – ודברים כאלה מחייבים חקירה מעמיקה ודין וחשבון מהיועמ״שית.”

היא הוסיפה כי ברשותה יומנים רשמיים המוכיחים את מועד ושעת הפגישה, והזמינה את חברי הכנסת והעיתונאים לעיין בהם באמצעותה או באמצעות דוברה.