דיווחים על השתתפותה של קרן פלס בכתיבת שיר עבור הנציגה היוונייה לאירוויזיון הסעירו את הרשת. עכשיו הזמרת מגיבה לראשונה, ומבהירה: "יש מעל 260 מועמדים"

מוקדם יותר השבוע, דווח באתר האירוויזיון "יורומיקס", כי היוצרת קרן פלס כתבה שיר לקדם האירוויזיון. אבל לא, לא לנציג הישראלי (שטרם נבחר), אלא לזמרת יווניה. הדיווחים גררו תגובות רבות והרמות גבה, אבל עכשיו פלס מגיבה לעניין, משתפת שהזמרת היוונייה חטפה תגובות קשות בעצמה, והבהירה: "אני ישראלית גאה".

קרן פלס מגיבה לסערה: "מסר חשוב של תמיכה"

אחרי הדיווחים על כך שקרן פלס אולי תהיה חברה במשלחת מתחרה באירוויזיון 2026, הזמרת העלתה סטורי באינסטגרם שלה, והבהירה את עמדתה בנושא. "ביומיים האחרונים אני נשאלת על השתתפותי ביצירת שיר שהוגש לוועדה הבוחרת שירים לקדם האירוויזיון היווני. אז כמה מילים בעניין".

פלס כתבה כך: "הזמרת היוונייה שפנתה אליי עשתה זאת מתוך הערכה ומודעות מוחלטת לזהותי כיוצרת ישראלית, שמזוהה באופן מובהק עם ישראל ונחשפה אליי כחלק מהמשלחת שלנו לאירוויזיון בשנתיים האחרונות, כמי שמשמיעה קול ברור, גם בזירות לא פשוטות, מול גילויי אנטישמיות ומורכבות קשה מאוד".

היא רואה בך דווקא תמיכה בישראל. "העובדה שפנו דווקא אליי, יוצרת ישראלית, בעיניי היא מסר חשוב של תמיכה, של אומץ ושל עמידה לצידנו".

חיזוק מעמדה של ישראל בעולם התרבות

אין זה אומר כי פלס אכן תהיה חלק מהנבחרת היוונית, שכן טרם הוחלט מי ייצג את יוון בתחרות הקרובה. "אמנם מדובר רק בשלב ההגשה הראשונית, טרום קדם ויש מעל 260 מועמדים, אבל עצם הבחירה בי כישראלית, על רקע החרמות והקולות השליליים, היא צעד קטן, אך משמעותי, בקיבוע הלגיטימציה שלנו בעולם התרבות".

מחיר השותפות עם ישראלית

פלס משתפת כי הזמרת היוונייה משלמת מחיר על עבודתה עם ישראלית. "לצערי, כבר עכשיו יש תגובות שליליות קשות נגד הזמרת היוונייה, רק משום שישראלית שותפה ליצירה שהגישה וזה רק מוכיח למה חשוב להמשיך להשמיע את הקול שלנו".

"אני ישראלית גאה", היא מבהירה, "אומרת זאת מעל כל במה שניתנת לי ותמיד אמשיך לעשות כך. זו השליחות שלי. ומעל ולפני הכול – אתן את כולי למען בחירתו והצלחתו של הנציג הישראלי. גם השנה, כמו תמיד ועוד אחרי שלמדתי לעומק את 'שפת האירוויזיון', נעשה הכל כדי שייבחר הטוב\ה והמתאימ\ה ביותר שיש, שישאירו את החותם הכי חזק שיש, בתקוה ובמטרה שהשנה נחזיר את האירוויזיון הביתה, לישראל".