רון קרניאלי, סגן הצנזור לעניינים אסטרטגיים, נשאל במהלך דיון כנסת לגבי אישור הדלפת הסרטון לחדשות 12 בפרשת שדה תימן והשיב: "אני לא אוכל לענות לשאלה הישירה בפורום הזה מטעמי העובדה שסעיף 98 לתקנות ההגנה אוסר זאת. האיזון שבין הצורך והחובה לגלות את הפרטים בבית המחוקקים, בפורום סגור אני אוכל לענות לכם."

היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עו"ד מירי פרנקל, אמרה בתגובה: "אני לא בטוחה שזה נופל תחת סעיף 98".

קרניאלי: "אם בפרסום באישור הצנזורה יש כדי לפגוע בביטחון"

רוטמן: "האם לשאלה אם אישרתם או לא אישרתם את פרסום הסרטון יש פגיעה בביטחון?"

קרניאלי: "אני אענה באופן מלא בפורום סגור. במקרה הספציפי הזה אני מעריך שאין פגיעה בביטחון. הפרסום שעיתונאי טוען הצנזורה אישרה את הידיעה זה לא אומר שזה נכון ולא אומר שזה לא נכון."

לאחר מכן, יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, ויו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן, יצאו להפסקה של מספר דקות להתייעצות האם לקיים דיון סגור, לבקשתו של סגן הצנזור להשיב באופן מלא לשאלה האם פנו אליו או לא והאם אישר או לא את פרסום הסרטון.

בתום הההתייעצות, רוטמן אמר כי "לאחר התייעצות משותפת עם יו"ר ועחו"ב, נקיים ישיבה משותפת חסויה בה יימסרו הדברים באופן מסודר ומלא. על מועד קיומה בהקדם האפשרי תבוא הודעה". ביסמוט הוסיף: "בדיון שיתקיים אבקש תשובה – ככל שהוגשה בקשה, האם פעלתם נגד ערוץ 12, ככל שהוגשה ואושרה, מה הייתה העילה לאשר"