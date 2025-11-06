המחזור העשירי: מכבי תל אביב תארח את בית"ר ירושלים למפגש פסגה ענק, מכבי חיפה עם שישה משחקים ללא ניצחון, והפועל באר שבע תפגוש את אשדוד הנהדרת

המשחק המרכזי במחזור הקרוב יפגיש בין בית"ר ירושלים למכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד. מפגש הענקים הזה, יסגור עשרה מחזורים בליגת העל. לפני כן ברק בכר ירצה להשיג ניצחון ראשון בקדנציה הנוכחית כשייסע לסכנין והפועל באר שבע תרצה להישאר ראשונה כשתארח את אשדוד.

לבית"ר ירושלים יש חמישה ניצחונות השנה, אל מול ארבעה משחקים בהם לא ניצחה (שני תיקו ושני הפסדים). מתוך שלושת המשחקים בהם לא ניצחה, היא הפסידה להפועל ב"ש ולהפועל ת"א וסיימה בתיקו מול מכבי חיפה. המבחן מול מכבי תל אביב בבלומפילד, הוא אחד המבחנים הקשים השנה, האם היא תעמוד בו?

עוד באותו נושא האליפות לא תוכרע על הדשא? זאת החלטת בית הדין לגבי הדרבי 12:18 | שמחה רז 0 0 😀 👏

זה יהיה המשחק ה-170 בין השתיים. מכבי תל אביב ניצחה 76 פעמים. בית"ר ירושלים ניצחה 50 פעמים. 43 משחקים נגמרו בתיקו. מאזן השערים הוא 180-254 לצהובים. המפגש האחרון ביניהם בשנה שעברה נגמר ב-0:5 מוחץ לאלופה, אחרי שהיא לא הצליחה לנצח את הירושלמים כל העונה (פעמיים ניצחון 1:3 לבית"ר ותיקו 1:1).

ממכבי תל אביב שחולמת על כבישת המקום הראשון נעבור למי שנמצאת שם. הפועל באר שבע אחרי ניצחון קשה 0:1 בטדי על בית"ר תרצה לשמור על הפסגה. היא תארח את אשדוד הנהדרת שהביסה במחזור האחרון 1:4 את הפועל חיפה. מוליכת הטבלה ברצף של שבעה ניצחונות רצופים מול אשדוד מאז הקבוצה מעיר הנמל הדיחה את באר שבע בגביע המדינה ב-2022/23.

מי שנמצאת ברצף נוראי היא מכבי חיפה שסופרת שישה משחקים רצופים ללא ניצחון. גם ברק בכר לא הצליח עדיין להרים את הקבוצה שלוש פעמים ברציפות בתופסת הזמן. היא תתארח אצל סכנין מולה היא סופרת חמישה ניצחונות רצופים ו-15 משחקים ללא הפסד מאז שסכנין ניצחה אותה בגביע הטוטו בקיץ 2020. הירוקים הם הקבוצה שספגה הכי הרבה בבית שלה בשנת 2025, יותר מכל קבוצות ליגת העל.

בית"ר- מכבי תל אביב ועוד שישה: כל המשחקים במחזור

הפועל ירושלים – הפועל ת"א: הפועל ירושלים ללא ניצחון העונה, הפועל תל אביב חזרו לנצח במחזור הקודם ולא יעצרו כאן. ניצחון אדום.

בני סכנין – מכבי חיפה- סכנין עם יותר ניצחונות ונקודות ממכבי חיפה, אבל מכבי חיפה יכולה לצאת מהמשבר מולה. ניצחון ירוק.

מכבי נתניה – מכבי בני ריינה- נתניה במקום הרביעי בליגה, ריינה עם נקודה בלבד. ניצחון של היהלומים.

עירוני טבריה – הפועל קרית שמונה- שתי שצמודות לקו האדום מלמעלה. ניצחון קריית שמונה

הפועל באר שבע – מ.ס. אשדוד. באר שבע עם אתגר לא פשוט מול אשדוד הנהדרת. המוליכה תיפול. תיקו.

הפועל חיפה – הפועל פתח תקווה- עוד קרב תחתית. המלאבסים ינצחו.

מכבי תל אביב – בית"ר ירושלים. קרב קשה שיגמר בחלוקת נקודות וישאיר סטטוס קוו בפסגה. תיקו.

מדד ההימורים מהמחזור הקודם

מכבי חיפה – הפועל ירושלים: הימרתי על תיקו.✅

הפועל תל אביב – עירוני טבריה: הימרתי על ניצחון אדום. ✅

הפועל פתח תקווה – בני סכנין: הימרתי על ניצחון להפועל פתח תקווה. ❌

מכבי בני ריינה – מכבי תל אביב: הימרתי על ניצחון צהוב ✅

הפועל קרית שמונה – מכבי נתניה: הימרתי על ניצחון נתניה. ✅

בית"ר ירושלים – הפועל באר שבע: הימרתי על ניצחון לבית"ר.❌ מ.ס. אשדוד – הפועל חיפה: הימרתי על ניצחון חיפאי.❌

4/7: לא רע בכלל.