רובי וחגית, הוריו של החלל החטוף איתי חן, הגיבו לשחרור גופתו משבי החמאס וציינו כי שוחחו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אסור שההקרבה של איתי תהיה לשווא, ואסור לחזור לשיח של ה-6 באוקטובר"

יום אחרי שחרורו משבי החמאס, הוריו של החלל החטוף סמ"ר איתי חן הי"ד, רובי וחגית, הגיבו הבוקר (רביעי) לראשונה לחזרת בנם לקבורה בישראל. בדבריהם ציינו כי שוחחו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכן עם שליח הבית הלבן למזרח התיכון סטיב וויטקוף.

"760 ימים איתי, בננו היקר והאהוב, גיבור ישראל, היה בשבי החמאס. הלילה קיבלנו את הבשורה המנחמת על החזרתו הביתה לישראל" אמרו. "גם בשעה קשה זו, אנחנו זוכרים שיש לנו עוד 7 חטופים להחזיר: הדר גולדין, רן גואילי, מני גודארד, דרור אור, ליאור רודאיף, ג׳ושוע לואיטו מולל וסותטיסאק רינטלאק".

עוד נמסר ממטה משפחות החטופים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר למשפחת חן סמוך לקבלת ההודעה על הזיהוי. "רה"מ הביע את תנחומיו הכנים בפני המשפחה, התעניין בשלומם של רועי ואלון, אחיו של איתי, והתחייב בפניהם להמשיך במאבק ולא להרפות עד החטוף האחרון" נאמר. "הם הודו לרה"מ על השבת איתי הביתה לקבורה ראויה בישראל".

במטה הדגישו כי "רובי ציין בפני רה"מ כי אסור שההקרבה של איתי תהיה לשווא, ואסור לחזור לשיח של ה-6 באוקטובר. הוא הדגיש כי יש להקים ועדת חקירה, כי עם ישראל צריך תשובות על מה שקרה ביום הנורא ההוא, תשובות ל- 2,000 המשפחות השכולות ועשרות אלפי הפצועים בגוף ובנפש".

"גם השליח המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התקשר אל משפחת חן ושוחח עימם ארוכות. וויטקוף ציין כי הוא מעריך את הדרך בה המשפחה ניהלה את המאבק להשבת איתי, והדגיש את תפקידה המרכזי בהדגשת הצורך להחזיר את אחרון החטופים" סיכמו. "הוא הוסיף כי המשפחה סייעה לנשיא טראמפ להבין את חשיבות החזרת החטופים והחללים, וחיזקה את הנחישות והמחויבות האמריקאית להמשיך במאמץ עד שיוחזר החטוף האחרון".