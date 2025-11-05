לאחר שסעודיה ביקשה ממשל טראמפ לרכוש מספר מטוסי f35 – ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לכך: "הממשלה וראשה שותקים ומסתירים את המפולת"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (רביעי) לפרסום על שחיקת היתרון האיכותי הצבאי (QME) של ישראל באמצעות מכירה אפשרית של מטוסי F-35 מתקדמים לסעודיה.

"לראשונה מזה כמעט 60 שנה ה-QME, היתרון האיכותי הצבאי של ישראל, נמצא בסכנה", מסר בנט. "דוקטרינת ה-QME נועדה לעגן את עליונותה הצבאית של ישראל על שאר מדינות האזור, זאת באמצעות שמירה על עליונות טכנולוגית ישראלית קבועה במערכות הנשק ואמצעי הלחימה.

במילים פשוטות, מדינת ישראל היתה זכאית תמיד לקבל את הנשק המתקדם ביותר, ומדינות אחרות באזור יכלו לקבל רק דור ישן יותר. כל ראשי הממשלה לדורותיהם, ואני בכללם, עמדו על קיום יתרון זה. אפשרות מכירה אמריקאית של מטוסי F-35 מתקדמים לסעודיה סותרת דוקטרינה זו".

עוד הוא הדגיש: "לאחרונה אנו עדים להידרדרות אסטרטגית כוללת של ישראל: הכנסת טורקיה וקטאר להשפעה מסיבית בעזה, מתן ברית הגנה וחסינות אמריקאית כנגד פעולות ישראליות עתידיות מול קטאר, וכעת הפרסום על אפשרות של ביטול דה-פקטו של ה-QME.

מה שנראה כמו מפולת מדינית ובטחונית – היא מפולת מדינית ובטחונית, והיא מעמידה בסכנה את עתיד ילדינו. הממשלה וראשה שותקים ומסתירים את המפולת. לאזרחי ישראל מגיע לדעת מה פשר ההידרדרות הזו ומדוע הממשלה הנוכחית לא עושה דבר לבלום את המפולת".