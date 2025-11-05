לאחר שצביקה מור חשף כי באוניברסיטת תל אביב מסרבים לתת לו להרצות בפני הסטודנטים, נשיא האוניברסיטה אריאל פורת הודיע כי מור יוזמן לפגישה אישית איתו, ויוכל להרצות בפני הסטודנטים

צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, יוזמן לפגישה אישית עם נשיא אוניברסיטת תל אביב אריאל פורת – כך נאמר בהודעה רשמית ששלח נשיא האוניברסיטה לחברי תא הסטודנטים "דרור" של מפלגת הציונות הדתית.

פורת התייחס לדברי מור מוקדם יותר השבוע בדיון בוועדת הפנים בכנסת, לפיהם באוניברסיטה מסרבים לתת לו להרצות בפני סטודנטים, הבהיר כי הוא לא מכיר את ההחלטה, הזמין את מור לפגישה אישית, והציע לחברי תא ״דרור״ להזמין אותו לשיחה באוניברסיטה.

בהודעתו לתא דרור התייחס נשיא האוניברסיטה אריאל פורת לבקשת הסטודנטים להעניק תואר לשם כבוד לצביקה מור, זאת על רקע החלטת האוניברסיטה להעניק תואר דומה לעינב צנגאוקר, וטען כי הענקת התארים לשנת 2026 הסתיימה. הסטודנטים מבהירים כי בכוונתם לבקש את הענקת התואר בשנת 2027, למרות שלדבריהם "היה ראוי שהתואר יוענק כבר השנה, ולמעשה גם בשנה שעברה".

עוד כתב פורת כי הוא יזמין לפגישה את מור: "העברתי הזמנה לצביקה מור להיפגש, אם ירצה, לאור תלונה שלו שבקשותיו לדבר כאן באוניברסיטה סורבו. לא ידוע לי על פניה שלו לגורם רשמי כלשהו באוניברסיטה שסורבה״. פורת הוסיף והציע: ״למה שלא תזמינו אותו אתם לדבר בפני סטודנטים?".

מתא הסטודנטים "דרור" של מפלגת הציונות הדתית נמסר: "גאים להיות הקול הימני הבולט באקדמיה, שלא מפחד להשמיע את דעתו מול הנהלת האוניברסיטה וברחבי הקמפוס. אנו מודים לנשיא האוניברסיטה אריאל פורת על ההחלטה להיפגש עם צביקה מור, שמהווה דמות מעוררת השראה לכולנו, ולאפשר העברת הרצאות שלו בקמפוס האקדמיה. עם ישראל חי ומנצח".