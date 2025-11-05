היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה הבוקר (רביעי) כי לא תתייצב לדיון של הוועדה המשותפת לוועדת החוקה ו-וועדת החוץ והביטחון בכנסת, שעניינה לעסוק בניגוד העניינים האפשרי שנוצר כתוצאה מחקירתה של פרשת הסרטון המודלף בידי הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי.
לטענתה, הגעתה או הגעת גורמי החקירה והתביעה לדיון היום עלולה לגרום "לשיבוש החקירה ולזיהום ההליך הפלילי, בין במתכוון ובין שלא במתכוון".
מטעם יו״ר ועדת החוקה שמחה רוטמן נמסר בתגובה: ״החוק מחייב את כולם, גם את היועמ״שית. לא מפתיע שמי שנמצאת בניגוד עניינים ועוסקת בשיבוש חקירה, מפרה את הוראות החוק ומסרבת להתייצב בכנסת״
היועמשית לא זי ה מ ה??היומעשית וראש אח"מ לא ע צ רו ולא חקרו את הפצרית ולא לקחו לה את הטלפון, אלא איפשרו לה לצאת לחופשה למספר ימים - כדי ש ת ע ל י ם את הטלפון שלה!!
היועמשית זיהמה את החקירה עם הפצרית כששיקרו לבגץ, ובגץ קיבל ברצון את שיקרהן ולא שאל אותן למה הן איפשרו לסגן הפצרית "לחקור" את הפרשה,שאכן סגר אותה...
אז היועמשית לא זי ה מ ה את החקירה כשהיא והפצרית שי ק רו לבגץ ואמרו שלא ניתן למצוא את המדליף ושלא נגרם שום נזרק ביטחוני למדינה??ובגץ קיבל את שי...
אז היועמשית לא זי ה מ ה את החקירה כשהיא והפצרית שי ק רו לבגץ ואמרו שלא ניתן למצוא את המדליף ושלא נגרם שום נזרק ביטחוני למדינה??ובגץ קיבל את שי ק ר י הן ברצון ולא שאל אותן למה הן איפשרו את "חקירת" הפרשה בידי סגן הפצרית,שסגר אותה...המשך 09:07 05.11.2025
