היועמ"שית הודיעה שלא תתייצב היום לדיון על ניגוד העניינים שלה בפרשת הפצ"רית. רוטמן בתגובה: החוק מחייב את כולם

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה הבוקר (רביעי) כי לא תתייצב לדיון של הוועדה המשותפת לוועדת החוקה ו-וועדת החוץ והביטחון בכנסת, שעניינה לעסוק בניגוד העניינים האפשרי שנוצר כתוצאה מחקירתה של פרשת הסרטון המודלף בידי הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי.

לטענתה, הגעתה או הגעת גורמי החקירה והתביעה לדיון היום עלולה לגרום "לשיבוש החקירה ולזיהום ההליך הפלילי, בין במתכוון ובין שלא במתכוון".

מטעם יו״ר ועדת החוקה שמחה רוטמן נמסר בתגובה: ״החוק מחייב את כולם, גם את היועמ״שית. לא מפתיע שמי שנמצאת בניגוד עניינים ועוסקת בשיבוש חקירה, מפרה את הוראות החוק ומסרבת להתייצב בכנסת״