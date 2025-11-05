שר התפוצות עמיחי שיקלי הגיב לניצחון של זוהראן ממדאני בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, ואמר כי "העיר שבעבר הייתה סמל לחירות העולמית, מסרה את מפתחותיה לידיו של תומך חמאס. לפיד החירות של העיר היפה הזו כבה"

דאגה בישראל: שר התפוצות עמיחי שיקלי הגיב הבוקר (רביעי) לניצחונו של המועמד המוסלמי זוהראן ממדאני בבחירות לראשות עיריית ניו יורק. בציוץ שפרסם ברשת X הציג תמונה שככל הנראה נוצרה בבינה מלאכותית, בה נראה פסל החירות בניו יורק מכבה את הלפיד שלו במי נהר ההאדסון.

"ניו יורק, העיר שבעבר הייתה סמל לחירות העולמית, מסרה את מפתחותיה לידיו של תומך חמאס, לידיו של מי שלא רחוק בעמדותיו מהפנאטים הג׳יהאדיסטים שרצחו לפני 25 שנה שלושת אלפים מאנשיה", אמר שיקלי. "זהו רגע מפנה קריטי עבור העיר. הבחירה שעשתה ניו יורק מערערת את יסודותיו של המקום שהעניק חרות והזדמנות להצלחה להמוני פליטים יהודים מסוף המאה ה-19, מקום שנעשה למעוזה של הקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל. כל זה נגמר הבוקר".

עוד באותו נושא בארבע מילים: התגובה של טראמפ לניצחון של ממדאני 07:35 | חדשות סרוגים 4 1 😢

לדבריו, "זה לא קרה ביום אחד, זה התחיל עם האווירה האנטי ציונית בקמפוסים שנכבשו בידי כסף קטארי, המשיך בהפגנות האלימות של תומכי חמאס ב-CUNY ב-NYU ובעיקר באוניברסיטת קולומביה, שהפכה למעוז התמיכה של חמאס בארה"ב, ואל השיא הגענו הבוקר כשאחרון הבריונים תומכי האנסים והרוצחים של חמאס נבחר לראשות העיר".

"ניו יורק לא תהיה עוד כשהייתה, במיוחד לא עבור הקהילה היהודית שבה. ניו יורק צועדת בעיניים פקוחות אל התהום שאליה צללה לונדון" סיכם שיקלי. "לפיד החירות של העיר היפה הזו כבה, וחבל להשחית מילים על כמה הכל יהיה בסדר – שום דבר לא יהיה בסדר בעיר הזו. אני מזמין את יהודי ניו יורק לשקול בחיוב לקבוע את מקומם החדש בארץ ישראל. נצח ישראל לא ישקר".